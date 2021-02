Aantal coronabesmettingen Schiermonnikoog ‘zorgwekkend’

‘Het aantal coronagevallen is nu wel heel erg hoog. Maar dat komt omdat het eiland daarvoor bijna geen besmettingen had’, zegt woordvoerder Marcel de Jong van GGD Fryslân. ‘Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Er is geen cluster.’

‘In vergelijking met de rest van de Waddeneilanden kwam Schiermonnikoog er nog goed vanaf. Daar is nu verandering in gekomen. In overleg met de huisarts en burgemeester houden we de situatie goed in de gaten’, aldus De Jong.

Zorgen

Burgemeester Ineke van Gent is bezorgd over de snelle stijgende lijn van het aantal besmettingen. ‘Dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Het is dus heel belangrijk dat iedereen zich aan alle regels houdt.’

Op social media is onrust over de situatie op Schier. Zo zijn mensen verontwaardigd over de drukte op de veerdienst.

‘We denken niet dat de toename komt van de volle boten en dat soort zaken. Of dat een effect heeft kunnen we pas over twee weken zien. De cijfers geven wel aan dat mensen die ernaar toe gaan, goed rekening moeten houden dat Schiermonnikoog niet vrij van corona is’, zegt GGD woordvoerder Marcel de Jong.

