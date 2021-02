Het Hogeland gaat anders vergaderen: 'Laagdrempelig overleg werd gemist'

Eerst was er één keer in de twee weken een formele raadsvergadering. Dat gebeurt straks eens per vier weken. In plaats daarvan komt er een raadsoverleg bij. Vanaf maart gaat daarmee begonnen worden. Woensdag blijft de vaste dag voor raadsvergaderingen en –activiteiten.

Informeel

Raadsvoorstellen worden eerst door vertegenwoordigers van de fracties besproken in het overleg. Daarna worden ze twee weken later opnieuw behandeld in de reguliere raadsvergadering en volgt besluitvorming.

'Het is dus een soort informeel overleg waarin zaken besproken kunnen worden en niet altijd al standpunten zijn ingenomen. In een raadsoverleg worden dus geen besluiten genomen', legt Norder uit. Het is volgens hem te vergelijken met commissievergaderingen.

'Maar wij hebben voor raadsoverleggen gekozen omdat een fractie vertegenwoordigd kan worden door één van de 29 raadsleden, maar ook door een fractie-assistent. Die komen hierdoor ook wat meer aan bod', zegt Norder. Bij elk raadsoverleg zijn 12 stoelen beschikbaar.

Wethouders ook aanwezig

Een raadsoverleg wordt voorgezeten door een raadslid. Daarnaast zit bij het raadsoverleg tijdens het behandelen van de voorstellen ook de betreffende portefeuillehouder ‘aan tafel’, desgewenst bijgestaan door een ambtenaar. Deze kan voorstellen toelichten.

Raadsoverleg live volgen

Vanwege de coronamaatregelen is het eerste raadsoverleg digitaal.