Dagopvang daklozen dicht wegens corona-uitbraak

Dagopvang voor daklozen de Open hof in Groningen gaat tijdelijk dicht. Er is corona vastgesteld bij vijf medewerkers en ten minste een dakloze.

Een van de vrijwilligers van de Open Hof had al sinds vorige week coronaklachten, maar ging toch aan het werk bij de dagopvang. Dinsdag is bij die vrijwilliger corona vastgesteld. De persoon is meteen op non-actief gezet, zegt directeur Gerhard ter Beek. 'Je houdt er rekening mee dat dit kan gebeuren, maar het is heel erg schrikken.'

Besmette dakloze is zoek

De besmette dakloze heeft zich laten testen bij de GGD, maar is sindsdien spoorloos. De dagopvang zoekt hem. Het is de bedoeling dat hij in quarantaine gaat bij het Leger des Heils in Beijum. Daar zijn vijf kamers ingericht voor coronapatiënten.

De Open Hof roept mensen die sinds vorige week binnen zijn geweest, op zich te laten testen. De dagopvang heeft de bezoekerslijsten van de afgelopen week doorgegeven aan andere instellingen in Groningen.

Geen alternatief

De dagopvang is normaal gesproken meerdere dagen per week open aan het eind van de ochtend en aan het begin van de avond. Daklozen krijgen er hulp bij financiën en bij contacten met instanties. Er is voor de daklozen geen alternatief in Groningen. Vanwege de coronamaatregelen mochten er de laatste tijd hooguit twintig bezoekers naar binnen.

Vooralsnog is de Open Hof tot 8 maart gesloten.

