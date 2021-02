Nog twee positieve gevallen bij Afeer; tweede afdeling naar huis gestuurd

Dinsdagmiddag werd al bekend dat een complete afdeling van Afeer naar huis is gestuurd. Daarbij ging het om 35 werknemers. Deze twee positief geteste personen werken op een andere afdeling, vertelt directeur Johan van Dam.

‘Geen uitbraak’

Het gaat om de locatie aan de A.J. Romijnweg in Winschoten. In totaal werken daar zo’n 350 mensen op acht afdelingen. Zij pakken non-food producten in. Daarvan zijn nu dus in totaal twaalf positief getest.

De collega’s hebben het virus naar alle waarschijnlijkheid opgelopen buiten het werk Johan van Dam - directeur Afeer

Van Dam wil niet spreken over ‘een uitbraak bij Afeer’. Hij legt uit: ‘Als je het hebt over een uitbraak, dan suggereer je dat de besmettingen op het werk zijn opgelopen. Wij hebben hele sterke aanwijzingen dat dat niet het geval is geweest. De collega’s hebben het virus naar alle waarschijnlijkheid opgelopen buiten het werk.’

Bubbels creëren

Bij het werkleerbedrijf worden ‘bubbels’ gecreëerd. Afdelingen werken nog meer dan eerst gescheiden van elkaar en vanzelfsprekend mogen alleen klachtenvrije werknemers naar de locatie toe komen.

Wij willen absoluut geen risico’s nemen, daarom laten wij het personeel naar huis toe gaan Johan van Dam - directeur Afeer

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf met corona besmettingen te maken heeft, maar het zijn niet eerder zoveel mensen tegelijkertijd geweest. ‘Het afgelopen jaar hebben wij te maken gehad met enkele gevallen van positief geteste collega’s, maar dat had nooit consequenties. Wij willen absoluut geen risico’s nemen, daarom laten wij het personeel naar huis toe gaan. Wij vragen ook vaker dan normaal of mensen zich goed voelen en wij stimuleren dat zij zich laten testen. Dat kan tegenwoordig ook heel snel.’

Van Dam gaat er vanuit dat deze situatie zich nog wel vaker voor kan doen: ‘Wij zijn met 350 collega’s op één locatie. En als besmettingen buiten Afeer plaatsvinden, dan blijft het waarschijnlijk toch gaan met golfbewegingen.’

Goed nieuws

Ondertussen is er wel goed nieuws over de geteste personen. Bij elkaar opgeteld zijn 55 collega’s naar huis gestuurd, waaronder de 12 positief geteste personen. De overige 43 personen zijn allemaal getest.

25 daarvan hebben een negatieve testuitslag. De overige werknemers wachten nog op de testresultaten.

