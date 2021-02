Waterschap gaat bever in Stad vangen en verhuizen naar Westerwolde

Waterschap Hunze en Aa's gaat proberen de bever te vangen die in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in de stad Groningen verblijft. Het waterschap wil het dier verhuizen naar het stroomgebied van de Ruiten Aa.

Om de bever te kunnen vangen zijn kooien geplaatst.

De provincie heeft het waterschap opdracht gegeven de bever te vangen en naar het nieuwe leefgebied te verplaatsen. Omdat het voor het eerst is dat Hunze en Aa's een bever probeert te vangen is advies ingewonnen bij de Zoogdierenvereniging.

Uitgerust met sensoren

Die organisatie is op meerdere plaatsen in het land betrokken bij het vangen en uitzetten van bevers. De vangkooien worden uitgerust met sensoren, waardoor meteen duidelijk is of de bever is gevangen.

De vangst van de Groningse bever is de eerste actie die wordt ondernomen sinds de inwerkingtreding van het Beverbeheerplan enkele weken geleden. In dat plan zijn (groene) gebieden aangewezen waar de bever zich vrij mag vestigen en (rode) gebieden waar het dier ongewenst is in verband met het ontstaan van graafschade aan dijken en oevers.

Winschoterdiep-bever mag niet naar Eemskanaal

In het geval van de bever die in de omgeving in van het Winschoterdiep verblijft, wil de provincie voorkomen dat het dier zich in het (rode) gebied van het Eemskanaal gaat vestigen.

In samenwerking met Natuurmonumenten zet het waterschap de bever na de vangst uit op een plek in het Ruiten Aa-gebied waar nog geen andere bever verblijft.

Lees ook:

- Bever is welkom in Groningen en Drenthe, maar niet overal

- Bever gespot in De Onlanden: 'Een kerstcadeau'