Warming up: FC Groningen - Feyenoord

Oorspronkelijk stond deze wedstrijd gepland op 7 februari, maar werd toen afgelast vanwege de extreme weersomstandigheden. Vandaag, ruim twee weken later, wordt het duel ingehaald.

Waar FC Groningen afgelopen zondag nog enigszins tevreden van het veld stapte, was de stemming bij Feyenoord minder. De Rotterdammers speelden gelijk tegen FC Twente, maar tevredenheid was er niet.

Gerommel bij Feyenoord

Het rommelt sowieso de laatste tijd in de ploeg van Dick Advocaat. Een deel van de spelersgroep weigert om wederom een salarisoffer te brengen vanwege de coronacrisis, terwijl de club wel de hand bij de achterban ophoudt. Bij FC Groningen stonden de handtekeningen voor een nieuw salarisoffer binnen een half uur op papier. ‘Dit tekent de betrokkenheid van de selectie’, zei algemeen directeur Wouter Gudde daar destijds over.

De vorm: FC Groningen

Ondanks de langdurige blessures van Azor Matusiwa en Ahmed el Messaoudi staat FC Groningen nog steeds op een keurige zesde plaats in de eredivisie. Een knappe prestatie, helemaal met de blessure van beide sterkhouders in acht genomen. Beide spelers kampen al langere tijd met een enkelblessure en trainen nog steeds niet met de groep mee. Buijs verwacht dat beide middenvelders ook de komende weken nog niet inzetbaar zullen zijn. Matusiwa traint inmiddels wel weer buiten, maar nog altijd individueel met een fysiotherapeut. El Messaoudi maakt komende week ook zijn rentree op het veld.

Ramon Pascal Lundqvist is voor vanavond ook nog een twijfelgeval, al lijkt het de goede kant met de middenvelder op te gaan. Tegen PEC Zwolle kreeg de Zweed een trap op zijn enkel van Pelle Clement, die daar de rode kaart voor kreeg. Lundqvist kon de wedstrijd tegen PEC uitspelen, maar kreeg daarna erg veel last van de enkel. Tegen Heerenveen ontbrak hij, maar vanavond is hij er waarschijnlijk wel weer bij.

Gabriel Gudmundsson kampt met kleine pijntjes die te maken hebben met zijn blessure van vorig seizoen, toen hij weinig in actie kwam. Met hem zal dan ook minder snel risico genomen worden. Mocht hij niet inzetbaar zijn, dan wordt de achterhoede waarschijnlijk verbouwd, al zou Mo El Hankouri ook zijn positie kunnen innemen.

Patrick Joosten keert hoogstwaarschijnlijk weer terug bij de selectie en zal dan in staat zijn om maximaal een half uur te spelen.

De vorm: Feyenoord

Waar het bij FC Groningen heel stabiel voortkabbelt, is het in Rotterdam allemaal wat minder florissant. Feyenoord werd door Heerenveen uit de beker geknikkerd, de financiële problemen worden met de week groter, de spelers weigeren een loonoffer te brengen en het spel van de laatste weken is niet heel best.

De Rotterdammers staan momenteel veertien punten achter op koploper Ajax en acht op nummer twee PSV. Wil het seizoen voor Feyenoord nog enige glans krijgen, dan is een klassering in de top drie noodzakelijk.

Voor Mark Diemers zal het vanavond tevens een wedstrijd met een bijzonder tintje zijn. De middenvelder was afgelopen zomer dichtbij een overgang naar FC Groningen, maar koos uiteindelijk op de valreep voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid.

Dick Advocaat heeft vanavond de beschikking over een vrijwel fitte selectie. Alleen eerste doelman Justin Bijlow is een vraagteken. Mocht hij niet inzetbaar zijn, dan verdedigt Nick Marsman het doel.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil vanavond graag de tweede helft van afgelopen zondag voortzetten. In Heerenveen had Groningen op basis van dat tweede bedrijf misschien wel meer verdiend dan een punt.

De schakel daarvoor ligt misschien wel op het middenveld. In het Abe Lenstra stadion speelde FC Groningen de eerste helft voornamelijk de lange bal, wat telkens resulteerde in balverlies, waardoor Heerenveen de opbouw kon overnemen. Na rust ging dit een stuk beter, wat wellicht ook te maken had met het uitvallen van Lasse Schöne. Het is daarom voor Daniël van Kaam prettig dat hij Lundqvist waarschijnlijk weer naast zich heeft spelen. De Zweedse middenvelder is een stuk meer ervaren dan Sam Schreck en heeft tevens een goede trap in de benen.

Alessio da Cruz en Mo El Hankouri zullen voor gevaar van de zijkanten moeten zorgen. Vooral eerstgenoemde zal dat beter willen doen dan afgelopen weekend. Toen was hij op een paar momenten na redelijk onzichtbaar.

Historie

FC Groningen en Feyenoord speelden 41 keer eerder tegen elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Beide ploegen wonnen beiden veertien keer en dertien keer eindige de wedstrijd in een gelijkspel. Vorig jaar werd het in Groningen 1-1, dankzij een benutte penalty van Samir Memisevic.

FC Groningen Live

De wedstrijd is woensdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen - Feyenoord begint om 18.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn vanwege blessures niet inzetbaar. Gabriel Gudmundsson, Patrick Joosten en Ramon Pascal Lundqvist zijn twijfelgevallen.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Daniël van Kaam, Lundqvist, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.

