Gemeente wil Stadsnomaden een vaste (maar tijdelijke) plek geven buiten de stad

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) hoopt met het creëren van de nieuwe woonplekken aan de Aduarderdiepsterweg dat de kraakpartijen tot het verleden behoren. Zo werd onlangs een terrein aan de Ulgersmaweg gekraakt.

'We denken dat we hier mensen kunnen onderbrengen voor de komende tien jaar en misschien nog wel langer', aldus de stadsbestuurder. 'Op de lange termijn hebben we deze stukken grond niet nodig. Deze plekken zullen overigens nooit definitieve plekken worden.'

'Andere manier van wonen'

Als het plan van de wethouder daadwerkelijk doorgaat, dan zal dat gepaard gaan met een kostenpost van twee ton. De locaties moeten namelijk nog worden voorzien van nutsvoorzieningen. Van der Schaaf laat desgevraagd weten dat het type woningen dat aan de Aduarderdiepsterweg komen wel afwijken van de al bekende Tiny Houses.

Voor groepen die met hun wagens of zelfgemaakte huizen bij elkaar willen wonen, is in onze gemeente nu heel weinig ruimte Roeland van der Schaaf - wethouder

'Het verschil is misschien niet zo groot en iemand anders zou misschien zeggen dat het allemaal hetzelfde is, maar voor deze locaties gaat het echt om een aantal groepen die zich in de afgelopen tijd bij ons hebben gemeld. Groepen die met hun wagens of zelfgemaakt huizen bij elkaar willen wonen op een aparte plek. Daar is nu heel weinig ruimte voor in onze gemeente.'

De wethouder noemt het ook 'een andere manier van wonen'.

Groepen Stadsnomaden

Op dit moment zijn er naast de bewoners van Betonbos nog twee woongroepen in de stad die onder de noemer 'anders wonen' vallen. Het gaat dan om de groep Rollend Goed die onlangs is verkast van de Gideonweg naar een terrein achter de IKEA. Die groep bestaat uit tien bewoners. De andere groep is het Wieland en die bestaat uit zes bewoners. Zij wonen illegaal op het slibdepot nabij de Sint Petersburgweg. Beide komen in aanmerking om te verplaatsen naar de beoogde nieuwe locaties.

Er zijn meerdere mensen en groepen die zich gemeld hebben. Het is een heel bont gezelschap Roeland van der Schaaf

De wethouder benadrukt wel dat er sprake is van een wachtlijst, maar dat hij verwacht dat een ieder die op dit moment belangstelling heeft getoond wel een plek kan krijgen.

'Er zijn meerdere mensen en groepen die zich gemeld hebben. Het is een heel bont gezelschap. Het is niet zo dat de mensen die de afgelopen tijd een terrein gekraakt hebben nu voorrang hebben', waarschuwt Van der Schaaf.

Uit een eerste rondgang onder de omwonenden van de beoogde locaties lijkt het plan van de gemeente op weinig bijval te kunnen rekenen. Buurtbewoners beraden zich op dit moment op hun standpunt. Volgens de wethouder leven er nog wel enkele vragen onder de buurtbewoners.

'Maar de reacties zijn tot nu toe wel zodanig dat we dachten ermee naar buiten te kunnen treden', aldus Van der Schaaf.

'Blij met de bekendmaking'

Stadsnomade Berber van de woongroep Rollen Goed is blij met de bekendmaking van de gemeente, maar kan op dit moment niks meer kwijt dan dat. 'Meer dan die bekendmaking weten wij ook nog niet. We hebben wel een mailtje gekregen van de gemeente, maar hebben nog wel een aantal vragen', zegt ze desgevraagd.

De beide terreinen zijn naar verwachting rond de zomer klaargemaakt voor bewoning.

