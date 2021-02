Stichting Welzijn wil ouderen Westerwolde aan 'correspondentiemaatje' helpen

Een penvriend(in), heette dat in vroeger jaren. Het fenomeen is sinds de intrede van het internet wat uit zwang geraakt.

Geen contact met anderen

'Er is toch een categorie', zegt Fenna Kip van de stichting, 'die geen computer, laptop of smartphone heeft. Die mensen hebben op die manier dus ook geen contact met anderen, maar zouden dat misschien best willen.'

Dit zou misschien een beetje de eenzaamheid op kunnen heffen Fenna Kip - Stichting Welzijn Westerwolde

Het is ook die categorie mensen die zich soms best eenzaam voelt, weet Kip. 'Dit zou dus misschien een beetje die eenzaamheid op kunnen heffen', denkt ze.

'Alle activiteiten vallen weg'

Die eenzaamheid heeft zeker met corona te maken, weet Kip. 'Doordat ze niet meer naar buiten kunnen en doordat activiteiten zoals de inloop koffieochtenden hier in de Steunstee, niet meer doorgaan. Dat valt allemaal weg voor die mensen.'

Aanmeldingen zijn er nog niet. Kip: 'We zijn nog maar net begonnen. De kopij voor het plaatselijke krantje is nog maar net ingeleverd. vandaar dus ook deze oproep: meld je bij ons aan!'

Een brief is laagdrempelig en doet gezellig ouderwets aan Diane Rotman - Stichting Welzijn Westerwolde

Het corresponderen moet straks gaan gebeuren middels handgeschreven brieven. Waarom? 'Uit een belronde bleek', zegt Diane Rotman van de stichting, 'dat sommigen ouderen de telefoonkring die we hadden opgezet toch wat eng vonden. Een brief is wat laagdrempeliger, en doet bovendien gezellig ouderwets aan. Het geeft extra sfeer en maakt meteen duidelijk dat de schrijver er tijd in heeft gestoken.'

Vergelijkbare wensen

Hoe het koppelen werkt? Rotman: 'Tijdens een eerste telefoongesprek vragen wij wat de interesses van de mensen zijn en wat ze bezig houdt, en of ze liever met een ouder of jonger iemand schrijven. Mensen met vergelijkbare wensen brengen wij dan met elkaar in contact.'

Of het in de bedoeling ligt dat er langdurige contacten ontstaan? 'Dat is aan de mensen zelf', zegt Rotman.