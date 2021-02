Groninger hengsten via de laptop gekeurd in Tolbert

Doel van de keuring was om te worden opgenomen in het Groninger paardenstamboek. Er is dit jaar voor deze vorm van keuren gekozen in verband met de coronamaatregelen.

Opening van het seizoen

Normaal gesproken is de traditionele hengstenkeuring de seizoenopening van de vereniging Het Groninger Paard, waar alle liefhebbers en fokkers van het zeldzame paardenras bij elkaar komen.

'Dit jaar hebben we voor een andere vorm moeten kiezen', zegt Lotte Merks van de vereniging Het Groninger Paard. 'Vanwege de coronamaatregelen kun je niet met grote groepen mensen bij elkaar komen. Dus zijn er alleen twee nieuwe hengsten aanwezig. Van de hengsten die al eerder zijn goedgekeurd voor het stamboek zijn video-opnames gemaakt. Die kunnen zo door de inspecteurs van het stamboek bekeken worden.'

Hengstenkeuring op de laptop (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Onder het genot van een kopje koffie bekijken de inspecteurs de filmpjes, die de eigenaren van de al goedgekeurde hengsten hebben gemaakt. 'Deze hengsten kennen we al', zegt Arie de Jong, inspecteur van het stamboek. 'Maar we willen de hengsten wel ieder jaar een keer zien om te kijken of ze nog fit en gezond zijn. Nieuwe hengsten moeten we echt van dichtbij zien om een oordeel te vellen.'

Rio is één van de twee jonge hengsten die wel aanwezig is voor de keuring. De driejarige valt in de smaak bij de inspecteurs. 'Hij laat een aantal mooie bewegingen zien', zegt De Jong. 'We gaan een positief advies geven aan het bestuur van de vereniging Het Groninger Paard.

Nog steeds zeldzaam

'Betrouwbaar, nuchter en veelzijdig: dat is het Groninger paard. Het heeft een rustig karakter en is voor alles inzetbaar', zo wordt het ras omschreven.

Maar ondanks deze positieve kwalificaties is het een zeldzaam ras. 'De laatste hengst is een aantal jaren geleden letterlijk van de slager gered', zegt Merks.

De vereniging Het Groninger Paard spant zich in om het ras te behouden. 'Inmiddels gaat het weer beter met het Groninger paard, maar iedere aanvulling in de vorm van goedgekeurde dekhengsten is meer dan welkom.'

