Coronasneltest bij nachtopvang voor daklozen in Stad

Daklozen, die gebruik maken van een van de nachtopvangverblijven in Stad, krijgen een sneltest om vast te stellen of ze besmet zijn met het coronavirus.

De gemeente en de GGD hebben over deze maatregel overlegd met onder meer dagopvang Open Hof en Het Kopland, dat de nachtopvang in de Schoolstraat beheert. Volgens Gerhard ter Beek, de directeur van de Open Hof, is ook WerkPro bij het overleg betrokken. WerkPro beheert het Simplon Hostel aan het Boterdiep. Daar overnachten momenteel ook daklozen, die niet in de Schoolstraat terecht kunnen.

Sneltest onmiddellijk ingezet

De sneltest is woensdagavond al ingezet bij mensen die voor opvang aankloppen bij de nachtopvang en bij het Simplon Hostel. 'De sneltesten worden afgenomen door een deskundig persoon, binnen twintig minuten is er een uitslag', aldus Ter Beek.

De sneltesten worden ingezet naar aanleiding van meerdere besmettingen onder medewerkers en één bezoeker in het Open Hof. De dagopvang werd daarop gesloten. De besmette bezoeker was aanvankelijk spoorloos, maar is inmiddels gevonden. Het gaat om een 'thuisloze' man, maar wel iemand met een huis. Hij gaat in zelfquarantaine.

Bezoekerslijsten vergelijken

De besmette bezoeker van de Open Hof is reden tot zorg voor Het Kopland. De kans bestaat dat de man andere mensen heeft besmet die gebruik maken van de nachtopvang in de Schoolstraat . 'We zijn momenteel onze bezoekerslijsten met die van de Open Hof aan het vergelijken, zodat we weten wie we kunnen wegstrepen en wie moet worden getest', zegt Lieuwe de Boer, hoofd van de nachtopvang van het Kopland. 'We weten nog niet hoe groot dit probleem is, maar we hopen natuurlijk dat het meevalt.'

In de nachtopvang zijn voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval dat een bezoeker besmet blijkt met het coronavirus. De Boer: 'We zijn hierop al een jaar voorbereid. Als het nodig is, kunnen bezoekers in de nachtopvang afgezonderd verblijven.'

