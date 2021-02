Winkelen op afspraak: 'Over een paar weken komt de klad er toch weer in'

Wat we ons daarbij moeten voorstellen? Voor de winkeliers is het zelf ook even wennen. Neem Clement Popma, eigenaar van een kledingwinkel in de Zwanestraat in Stad. Woensdag postte hij de mogelijkheid tot 'shoppen op afspraak'.

Volop geappt en gemaild

'En meteen werd ik volop geappt en gemaild. En ja, óók gebeld, want ik heb een hele vaste klantenkring, en die klanten wilden me toch even persoonlijk spreken. Maar we kunnen weer los sinds vandaag!'

Popma beseft dat hij, met een relatief kleine zaak, nog best wel wat profijt kan hebben van het winkelen op afspraak. 'Maar neem je die grote winkels in de Herestraat, met die enorme oppervlaktes, dan blijft het nog steeds heel erg lastig.'

Ik ben heel blij dat ik online heb, waardoor ik m'n vaste lasten kan betalen Clement Popma - eigenaar kledingwinkel

Dus of Popma blij is met deze versoepeling? 'Nou', wikt hij. 'Ik denk dat het nog even een paar weken duurt en dan komt de klad er toch weer in bij de mensen. Persoonlijk ben ik heel blij dat ik 'online' heb, waardoor ik m'n vaste lasten kan betalen.'

Online-verkoop

Die online-verkoop heeft hij aan het begin van de crisis, in april vorig jaar, al meteen opgezet. 'En daar pluk ik nu de vruchten van, want dat gaat ook best heel goed.'

Clement Popma (Foto: Joyce Kraneborg/RTV Noord)

Lekker slap ouwehoeren

Popma merkt wel dat zijn klanten hunkeren naar de persoonlijke benadering die hij sinds acht jaar biedt. 'Ze verlangen ernaar om even te - om het op z'n Hollands te zeggen - slap te ouwehoeren. En ja, nu moet ik mensen gaan inplannen om langs te mogen komen. Dat wordt moeilijk.'

Voor mensen die iets bij hem hebben besteld door middel van click & collect, heeft hij in ieder geval wat origineels bedacht: een grabbelton. 'Ja, ik moet toch wat doen om de mensen naar de winkel te lokken', lacht hij. 'Daar kunnen m'n klanten bij binnenkomst iets leuks uithalen.'

