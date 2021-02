Van Bach tot Bowie: een stadswandeling door Groningen muziekstad

Stad kent een kleurrijke muzikale geschiedenis, maar lang niet iedereen is zich daar bewust van, vindt SPOT Groningen, de theater- en concertorganisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg

Medewerker Ellis Hendriksen wil daar verandering in brengen: 'In deze tijd, waarin Groningers niet een concert of voorstelling kunnen bezoeken, willen we graag een muzikaal alternatief aanbieden. Ik zag dat iedereen aan het wandelen was en dacht: waarom dan niet langs bijzondere muzikale plekken? Het is toch ook een manier om cultuur naar mensen toe te brengen.'

Belangrijkste muzikale plekken

Voormalig klassiek programmeur Yvonne van den Berg en muziekjournalist Peter van der Heide gidsen de wandelaars door vier eeuwen muziekgeschiedenis. De muzikale wandeling gaat langs de belangrijkste plekken van toen en nu, te beginnen bij de opening van de Oosterpoort in 1973.

Tijdens de wandeling 'Van Bach tot Bowie' wordt je ondergedompeld in vier eeuwen Groningse muziekgeschiedenis. Er komt van alles voorbij: muziekfragmenten en levendige anekdotes. Zo wordt er bijvoorbeeld stilgestaan bij de oudste zaal van de stad, Huize Maas, waar bands als Ramones, the Police en Sex Pistols optraden.

Ook klassiek komt aan bod

De tour is afwisselend en alle muziekliefhebbers worden bediend, vertelt Hendriksen. 'Je hoort allerlei verschillende soorten muziek, van orgelmuziek tot jazz en van klassiek tot pop. Je ontdekt ook van alles. Bijvoorbeeld ook dat Vera in de Oosterstraat is opgericht in 1899 door christelijke studenten die een hekel hadden aan muziek.'

Groningse tour

U2, Bach, David Bowie, Adele; vele groten der aarde die een geschiedenis hebben in Stad komen voorbij. Maar de Groningse artiesten ontbreken tijdens de route, op Kraantje Pappie na. Hendriksen belooft dat ook de liefhebbers van muziek van eigen bodem in de toekomst bediend gaan worden. 'Dit is de eerste route die we aanbieden, maar als deze succesvol is komen er meer. Behalve eentje met Groningse artiesten willen we dan ook routes met andere andere thema's gaan maken zoals klassiek en pop.'

De muzikale tour, in welke vorm dan ook, is een blijvertje als het aan Hendriksen ligt. 'Ook zijn we van plan om tours door onze gebouwen te geven. We gaan hiermee door, ook na corona.'

Voor iedereen

De wandeling is 5,8 kilometer lang, gratis en kan op elk moment op de dag (behalve tijdens de avondklok) met je telefoon gelopen worden. De route is hier te vinden.