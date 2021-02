Live: FC Groningen en Feyenoord op zoek naar openingstreffer

FC Groningen speelt vanavond de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord. De wedstrijd is om 18.45 uur begonnen, het duel is te volgen via onze livestream. De tussenstand is 0-0.

46' De tweede helft is begonnen. Geen wissels in de rust, dezelfde 22 spelers maken zich op voor hopelijk een doelpuntrijke 45 minuten.

45+1' Het is rust in het HCM-stadion. Beide ploegen hebben een aantal opgelegde kansen gekregen, maar niet weten af te ronden. Daarom 0-0.

39' Goede kopkans voor Strand Larsen, na een perfecte voorzet van Suslov. De Noor kopt ook niet slecht in, maar de uitgekomen Marsman blokt knap.

30' Half uur gespeeld, beide ploegen hebben een aantal kansen gehad om te scoren. De storm is nu wat gaan liggen.

20' Het blijft kansen regenen, nu weer voor Feyenoord. Tot twee keer toe is Kökcü dichtbij de openingstreffer, de eerste keer kopt Fer de rebound net over. Vlak daarna schiet Kökcü vlak voorlangs. Het spel golft heen en weer in een heerlijk duel, alleen de doelpunten ontbreken nog.

14' Groningen opnieuw bijna op voorsprong. Heel sterk opkomen over links, Da Cruz is iedereen te snel af waarna Gudmundsson net niet weet af te ronden.

11' De eerste kans voor de thuisploeg komt op naam van Suslov. De Slowaak krijgt de bal van Strand Larsen, loopt verder waarna Marsman redt met zijn voeten. Goed gekeept, beste mogelijkheid tot nu toe.

4' Eerste gevaar komt van de gasten. Na een fout van Van Hintum geeft Linssen de bal mee aan Berghuis die vervolgens hard voorlangs schiet.

1' Het duel tussen FC Groningen en Feyenoord is begonnen. Lundqvist vervangt Schreck bij de thuisploeg, verder ongewijzigd ten opzichte van Heerenveen.

Na het gelijkspel tegen sc Heerenveen van afgelopen zondag (1-1) wacht voor de Groningers een nieuwe test, dit keer tegen de nummer vier van de ranglijst. De groen-witten werden in eigen stadion twee keer geklopt dit seizoen; de eerste thuiswedstrijd tegen PSV ging met 1-3 verloren en voor de winterstop was Heracles met 0-1 te sterk. Van de 38 behaalde punten werden er 21 in eigen huis gepakt. In de Kuip werd het eerder dit seizoen 2-0 voor de ploeg uit de Maasstad.

Wisselvallig Feyenoord

Op Feyenoord is geen pijl te trekken. De Rotterdammers beleven hoge pieken en diepe dalen, zijn al een tijdje afgehaakt in de titelrace met Ajax en moeten volop aan de bak om Europees voetbal veilig te stellen. Afgelopen weekend was wellicht illustratief: het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente. De ploeg van coach Dick Advocaat begon slecht aan het duel met de Tukkers en keek snel tegen een 2-0 achterstand aan. Maar treffers van Jens Toornstra en een benutte strafschop van Steven Berghuis zorgden voor een puntendeling.

Livestream

Weet FC Groningen vanavond het verschil met Feyenoord in punten te verkleinen tot één punt of zijn de bezoekers een maatje te groot voor de thuisploeg? Volg het duel via bovenstaande livestream.