FC Groningen weerstaat druk Feyenoord en houdt punt over aan inhaalduel

Genoeg kansen woensdagavond voor beide ploegen, maar het duel tussen FC Groningen en Feyenoord eindigde in 0-0. Daar mocht de thuisploeg uiteindelijk het gelukkigst mee zijn want in de tweede helft ontsnapte de ploeg van coach Danny Buijs aan een nederlaag.

FC Groningen blijft zesde in de eredivisie met 39 punten uit 23 duels. Da Cruz haalde in de tweede helft een kopbal van Sinisterra van de lijn, Linssen raakte de bovenkant van de lat en een kwartier voor tijd raakte opnieuw Sinisterra de paal. De thuisploeg kwam er in de tweede helft niet meer aan te pas. Aanvallend hoefde Feyenoord-keeper Marsman nauwelijks op te treden.

Kansen

In de eerste 45 minuten was het duel ook aantrekkelijk, maar meer in balans. Aan beide kanten waren de nodige kansen te noteren. Suslov en Strand Larsen waren de thuisploeg het dichtst bij de openingstreffer en beide keren stond Marsman in de weg. Het schot van Suslov keerde hij met zijn voeten, de kopbal van Strand Larsen werd opgevangen door het lichaam van de keeper.

Blessure Gudmundsson

Feyenoord liet zich ook niet onbetuigd. Orhan Kökcü, nog actief geweest in de jeugdopleiding van FC Groningen, wist het doel ook niet te vinden. Aan het begin van de tweede helft viel uitblinker Gudmundsson uit met naar het leek een spierblessure. De Zweed was een constante plaag voor de defensie van Feyenoord aan de linkerkant. Zijn vervanger was Leal.

Zesde gelijkspel

Buijs bracht ook Abraham en Dankerlui nog binnen de lijnen. In de slotfase ging Feyenoord onder andere met invaller Bozenik nog op zoek naar de winnende treffer, maar de verdediging van Groningen bleef pal staan. Het was het zesde gelijkspel voor de thuisploeg en het tweede op rij na de 1-1 van vorig weekend tegen sc Heerenveen. FC Groningen komt aanstaande zondag wederom in actie. Dan is in het eigen HCM-stadion het opvallend goed presterende Fortuna Sittard de tegenstander. De aftrap is om 14.30 uur.