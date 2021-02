Van Kaam: 'We willen hogerop, dat gevoel leeft in de kleedkamer'

De Groningers blijven door de puntendeling Feyenoord in de nek hijgen. 'We zijn mentaal en fysiek sterk, dus dat blijft zeker de bedoeling. Sergio Padt zit hier nu zeven jaar en geeft aan dat hij nog nooit zo hoog heeft gestaan. Dat een topclub als Feyenoord nu onze concurrent is zegt denk ik genoeg. Met een beetje geluk hadden we vanavond ook kunnen winnen.'

Bankzitter Dankerlui

Damil Dankerlui valt de laatste weken buiten de basis van FC Groningen. 'Het is zeker even wennen, de trainer maakt op dit moment andere keuzes. Hij miste iets. Natuurlijk is het voor iedereen een dipje als je op de bank moet plaatsnemen, maar ik voel me goed en ben fit. Vandaag heb ik een half uur mee kunnen doen en mijn taken volbracht.'

Tevreden met punt

FC Groningen-coach Danny Buijs was tevreden met het punt dat zijn ploeg overhield. 'In de eerste helft was het een wedstrijd, daarna overleven want Feyenoord speelde gewoon een hele goede partij. Bij ons zaten de nodige jonge spelers aan hun limiet. Door het keiharde werken hebben een punt gepakt. Ik vind dat de jongens het uitstekend gedaan hebben.'

