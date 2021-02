Proef met versoberde opvangplekken Ter Apel geeft ‘positieve resultaten’

Sinds september vorig jaar vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) veiligelanders versoberd op. Dat gebeurt in Budel (Noord-Brabant) en Ter Apel. Beide locaties begonnen met dertig versoberde plekken. Inmiddels is dat in Ter Apel uitgebreid naar zestig.

De asielzoekers krijgen geen leefgeld, moeten zich dagelijks melden en krijgen alles in natura. Doel: de behandeling van hun kansarme asielaanvragen versnellen en daarmee de komst naar Nederland ontmoedigen.

Geen verblijfsvergunning, maar onderdak

Een deel komt namelijk niet naar Nederland om daadwerkelijk een verblijfsvergunning te krijgen, ‘maar om puur een periode onderdak te hebben’, weet ketenmarinier Henk Wolthof.

Hij is aangesteld door het Rijk om overlast van asielzoekers aan te pakken en is nauw betrokken bij deze proef. Het grootste deel van de overlast wordt veroorzaakt door asielzoekers uit een veilig land, de groep die nu versoberd wordt opgevangen.

Ketenmariniers Jur Verbeek, Cor de Lange en Henk Wolthof zijn in mei 2019 aangesteld. Ze willen de overlast van de groep overlastgevende asielzoekers met 80% te verminderen. Dat experiment begon in Ter Apel, waar het enige aanmeldcentrum van Nederland staat. Inmiddels is de aanpak uitgerold naar de rest van het land.

125 asielzoekers vertrekken vrijwillig

Wolthof ziet dat kansarme aanvragen sneller worden behandeld. Hoeveel sneller dat precies is, wordt nu onderzocht. ‘In het verleden had deze doelgroep wel een half jaar opvang. Nu kan de beslissing veel sneller gemaakt worden’, zegt Wolthof. Naar schatting duurt het nu weken.

Daarnaast ziet de ketenmarinier een ander opvallend fenomeen: sinds de start met de proef zijn al ruim 125 asielzoekers met een kansarme aanvraag vrijwillig vertrokken uit de speciale opvang.

Weg uit Nederland

Maar waar gaan zij heen? Volgens Wolthof lijkt het erop dat ze Nederland verlaten. 'Ze worden vooralsnog niet aangetroffen in de Nederlandse politiesystemen wanneer ze vertrekken met onbekende bestemming’, ziet de ketenmarinier. 'Maar we hebben daar nog een onderzoek naar lopen om dat echt bevestigd te krijgen.'

Alleenstaande mannen uit een veilig land

Op dit moment kunnen maximaal zestig alleenstaande mannen opgevangen worden in de versoberde opvang van Ter Apel. Om dat gedeelte staat een hek, maar de woonunits zijn exact hetzelfde als de reguliere opvang.

Wel is er meer personeel dat op ze let. Wolthof merkt op: ‘Asielzoekers op de versoberde locatie gedragen zich daardoor beter dan op andere afdelingen in Ter Apel.’ Ook werkt het COA samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op de locatie binnen de hekken. ‘Er is dus strengere beveiliging’, zegt Wolthof.

Als de proef goed blijft verlopen dan wordt het aantal versoberde plekken langzamerhand uitgebreid tot maximaal 180. Afgesproken is dat de proef in elk geval tot het einde van 2021 loopt.

Lees ook:

- 'Proef met versoberde opvangplekken Ter Apel wordt bij overlast beëindigd'

- Raadsleden Westerwolde sceptisch over versoberde opvang Ter Apel