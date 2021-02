Komst van stadsnomaden zorgt voor veel onrust bij omwonenden: 'Wij zijn niet benaderd'

Na lang wikken en wegen liet de gemeente woensdag weten dat de stadsnomaden een eigen, vaste plek krijgen voor de komende tien jaar. Daarvoor moeten twee stukken grond die al in het bezit zijn van de gemeente, gereed worden gemaakt. Als dat zover is, dan is er ruimte voor veertig woningen. Volgens de gemeente moet daarbij worden gedacht aan onder meer woonwagens.

Meest geschikte optie

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt het belangrijk dat er ook ruimte is binnen de gemeente voor zo'n 'bijzondere woonvorm'. 'Je kan in een villa of een sociale huurwoning wonen, we hebben hoog- en laagbouw en ook deze vorm van wonen hoort erbij.'

Ik schrok; zo ga je niet met burgers om Ineke Benes - Omwonende

Uit een lijst van dertien mogelijke locaties kwam de Aduarderdiepsterweg als beste naar voren. De omwonenden van de beoogde locaties waren verrast met het bericht dat ze grotendeels via de media moesten vernemen. 'Wij zijn op de hoogte gebracht nadat we gisteren geruchten hebben gehoord', zegt Nanda Heemstra.

Voldongen feit

Het zit de omwonenden niet lekker dat ze voor een voldongen feit staan. Ze waren graag eerder betrokken geweest bij de komst van de stadsnomaden. Nu is slechts een deel van de buurt gebeld door de gemeente. Zo werd Heemstra pas gebeld op woensdag, de dag dat de gemeente aan de media liet weten dat er een locatie was gevonden.

'Wij zijn niet benaderd, niet telefonisch en ook niet persoonlijk', zegt Ineke Benes die samen met haar man pal naast één van de beoogde locaties woont. 'Ik las het vandaag pas en ik schrok. Zo ga je niet met burgers om. Ik heb heel lang bij de gemeente gewerkt, maar de manier waarop dit gebeurt, is echt bedroevend.'

Onze vrijheid is weg als dit er komt Martha Kamphuis - Omwonende

Een paar honderd meter verderop woont Martha Kamphuis met haar man. Kamphuis woont pal naast de andere locatie. 'Ik vind het niet leuk. Wij leven heel veel buiten. Vanuit onze kamer kijken we er bovenop. Als we op het terras zitten dan zitten we er nog dichterbij. Onze vrijheid is weg als dit er komt.'

Handtekeningenactie

De buurt wil alles op alles zetten om het plan terug te draaien. Ze gaan in elk geval een handtekeningenactie op touw zetten en hopen zo snel mogelijk met de wethouder in gesprek te gaan.

