Padt: 'Het is aan FC Groningen of ik per direct naar Ludogorets vertrek' (update)

FC Groningen-doelman Sergio Padt vertrekt naar de Bulgaarse topclub PFK Ludogorets en dat gebeurt misschien al sneller dan gedacht verklaarde hij voor de camera's van ESPN. 'De transfermarkt is daar langer open. Ludogorets heeft zich gemeld, het is aan FC Groningen.'

De transfer van de keeper was al in kannen en kruiken. Komende zomer zou Padt naar Bulgarije vertrekken. 'In januari en ook nu hebben ze zich nog een keer gemeld om eerder tot een transfer te komen. De kans is aanwezig, daar heb ik geen invloed op. Het is aan de club of het goed genoeg is om mij nu te laten gaan,' besluit Padt.

Telefoontje van Ludogorets

Technisch directeur van FC Groningen Mark-Jan Fledderus reageert. 'Gisteravond hebben we een telefoontje gehad van Ludogorets,' zegt Fledderus. 'Op dat moment heb ik gezegd dat we niet willen onderhandelen, niet geïnteresseerd zijn alleen als er een officieel bod komt. Dan moet ik het intern bespreken. In dat stadium zijn we nog niet want ik wil zoiets niet op de wedstrijddag bespreken.'

Nadenken

De markt in Bulgarije gaat aanstaande zondag dicht. 'Het was hun bedoeling om Sergio vandaag en aanstaande zondag nog bij ons te laten spelen en hem daarna overnemen. Hier moeten we nu goed over nadenken. Alle informatie moet op tafel. We moeten het van alle kanten belichten, financieel en sportief.'

Beslissing

Als Padt zou vertrekken kan FC Groningen Jan Hoekstra niet terughalen van Roda JC. 'De transferwindow is nu dicht, je kunt alleen transfervrije spelers halen. Jan heeft nu een huurovereenkomst met Roda. Dit zag ik niet aankomen. We gaan het nu intern overleggen en nemen dan een beslissing.'

Dit bericht is geüpdate met de reactie van de technisch directeur van FC Groningen Mark-Jan Fledderus