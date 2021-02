Moeite met herstel na een coronabesmetting? Noordelijke artsen in Gronings bedrijf geven online tips

Als je besmet bent met het coronavirus, kun je daar nare gevolgen aan overhouden. Denk aan benauwdheid, een aangetast reuk- en smaakvermogen of totale futloosheid. 'Met onze website leggen wij de nadruk op het herstel van coronapatiënten', zegt longarts Jolanda Kuijvenhoven.

Het doel is volgens haar dat deze mensen via de website in eerste instantie zo veel mogelijk informatie krijgen om goed te kunnen herstellen. 'Als longarts ben ik niet de enige die tips geeft, maar je kunt ook worden voorgelicht door een fysiotherapeut, logopediste, psycholoog of diëtiste. Zij geven allerlei tips en tricks om zo goed mogelijk te herstellen na een corona-infectie.'

Uitleg via video

Wie een kijkje op het platform neemt, ziet dat er informatie gegeven wordt over diverse klachten of problemen die mogelijk kunnen optreden na een coronabesmetting. Per klacht wordt informatie verstrekt om de klacht te kunnen oplossen en legt een gespecialiseerde arts in een video uit hoe je hier goed mee om kunt gaan.

'We horen hele wisselende klachten van mensen die corona hebben gehad, sommige klonken vreselijk', zegt Kuijvenhoven. 'Vermoeidheid is denk ik de meest gehoorde klacht, maar ook aanhoudende benauwdheid, slecht slapen of geheugenverlies. Ook hebben sommige mensen hartkloppingen en is hun conditie enorm achteruitgegaan.'

'Niet te snel van alles willen'

'Als je steeds heel moe bent, doet een fysiotherapeut in een video voor hoe je krachtiger kunt worden', schetst Kuijvenhoven als voorbeeld. 'Het is ook puur om een idee te geven welke oefeningen je gewoon thuis kunt doen om weer aan te sterken.' Zelf geeft ze uitleg over wat de naweeën van een coronabesmetting zijn en wat zo'n besmetting met iemand doet. 'Wat heel belangrijk is, is dat je niet te snel weer van alles moet willen. Je moet jezelf de tijd geven om goed te kunnen herstellen.'

Ik heb mensen in mijn praktijk die al een jaar met klachten rondlopen Jolanda Kuijvenhoven - Longarts

Dat laatste is best lastig, erkent ze. Want van een griepje ben je normaal gesproken vrij snel hersteld, terwijl dat bij een corona-infectie aanzienlijk langer kan duren. Kuijvenhoven: 'Je hebt mensen die snel herstellen, maar er is ook een groep die met langdurige klachten kampt. Ik heb mensen in mijn praktijk die al een jaar met klachten rondlopen. Dat is gewoon heel erg lang.'

De website van de Groningse artsen is hier te vinden.

