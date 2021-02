Groningse horeca wil statement maken, maar gaat niet vroegtijdig open

Ondernemers uit het hele land hebben aangekondigd op dinsdag 2 maart de terrassen van hun zaak te openen uit protest tegen de landelijke coronamaatregelen.

Terras uitstallen

Het zonnetje schijnt en mensen gaan massaal naar buiten. Dat leidde tot grote drukte in parken, zoals het Noorderplantsoen in de stad Groningen, waar de politie mensen verzocht om te vertrekken. Ondertussen denken horecaondernemers maar één ding: laat ons op een veilige manier de terrassen openen. Dan komt er weer geld in het laatje en kunnen mensen keurig volgens de regels genieten van het lenteweer.

Wij kunnen niet oproepen tot burgerlijke opstandigheid Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen

‘Wij zijn niet het probleem, laat ons deel zijn van de oplossing’, zegt Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Groningen. Toch is zij er geen voorstander van om terrassen tegen de regels in te openen: ‘Wij kunnen niet oproepen tot burgerlijke opstandigheid.’

Irene van der Velde (Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen) (Foto: RTV Noord)

Wél statement

Appie Weij is eigenaar van Hotel Parkzicht en voorman van de KHN-afdeling in Veendam. Samen met een aantal collega’s in die gemeente wil hij een statement maken.

Weij: ‘Op 2 maart gaan wij de terrassen uitstallen. Er wordt geen eten of drinken geserveerd. Wij willen alleen maar laten zien dat het terras gewoon gebruikt kan worden. Je kunt hier afstand houden, er worden mondkapjes gedragen, alles is te regelen. Nu moet het kabinet dat nog inzien.’

De meeste ondernemers zijn bang voor de boete van vierduizend euro Joris van Berkel - Horeca Groningen

Ook op het Poeleplein in Groningen worden dinsdag tafels en stoelen buitengezet, vertelt Joris van Berkel van Horeca Groningen. Hij heeft naar eigen zeggen met vijftien horecazaken gesproken. ‘Dat is puur om te laten zien dat wij er nog zijn, maar ook hier blijven de deuren gesloten. De meeste ondernemers zijn bang voor de boete van vierduizend euro.’

Een lege Poelestraat tijdens een zonnige dag (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Geen acties

In Winschoten is nog niet concreet nagedacht over een soortgelijke actie. Heiko Tuin, eigenaar van twee horecazaken op het Marktplein, laat desgevraagd weten gesloten te blijven. Ook hij heeft geen zin in een boete.

Lianda Schuster zit een paar meter verderop met Café Sjoes. Zij denkt er hetzelfde over. De gedachte om haar terras uit te stallen speelt nog wel door haar hoofd: ‘Maar dat wil ik eerst met de gemeente afstemmen. De actie is belangrijk, maar ik wil daar geen problemen door krijgen.’

De stoelen en tafels blijven ook binnen staan bij Cnossen in Leek aan het Leekstermeer. ‘De actie levert ons niks op, het kost ons alleen maar geld. Wij kunnen de tijd beter besteden aan het onderhoud en werkzaamheden als voorbereiding op het recreatieseizoen.’

