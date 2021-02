In Beeld: Strik om Pekelder centrumplannen

Wethouder Hennie Hemmes noemt de opknapbeurt ‘een mooie ontwikkeling voor Pekela’.

Er moest wat gebeuren in Pekela. Winkelpanden stonden leeg en het was op zijn zachtst gezegd een rommelpotje op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Belijning ontbrak, waarop iedereen maar op goed gevoel een plekje zocht op het parkeerterrein. Maar die situatie is verleden tijd. Er zijn duidelijke parkeervakken gemaakt en boompjes geplant. Die moeten nog wel groeien en bloeien.

Voor het gemeentehuis in Pekela zijn nu duidelijke parkeervakken (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Enkele tientallen meters verderop zijn ‘de puntjes’ gebouwd: splinternieuwe winkelpanden. Twee ondernemers hebben daar hun intrek genomen, sommige pandjes zijn nog niet ingevuld.

De splinternieuwe winkelpanden in Pekela (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De pandjes worden goed in de gaten gehouden door de mannen van Ro-d-Ys. Dat was in de jaren zestig een beatgroep uit Pekela. Het kunstwerk stond voorheen op de parkeerplaats voor het gemeentehuis, maar is verplaatst naar het Hellingplein.

Het kunstwerk van beatgroep Ro-d-Ys (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Toch is het centrum nog niet helemaal af. Tegenover het gemeentehuis worden nog appartementen gebouwd op de zogenaamde ‘Kooistralocatie’. Daar zat vroeger een gelijknamige kledingzaak. Volgens Hemmes zijn bijna alle appartementen verkocht of onder optie. De bouw van de woningen start in het voorjaar.

Tegenover het gemeentehuis in Pekela moeten nog meerdere appartementen verrijzen (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

