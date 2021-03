De man van vier partijen: 'Veel politici hebben geen ruggengraat'

Kornelis Jansma loopt inmiddels zo'n 20 jaar mee in de politieke arena. Hij dient inmiddels voor de vierde keer een andere partij, maar hij is van mening dat daar helemaal niks mis mee is. 'Het gaat om de boodschap en niet om de wagen waarop je zit. Je hebt een partij nodig om iets te bereiken.'

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: Kornelis Jansma, tegenwoordig politiek actief bij Sterk Westerkwartier in de gemeente Westerkwartier.

Meer dan twintig jaar geleden zette hij zijn eerste stappen als politicus. Dat deed hij als raadslid voor de ChristenUnie in de voormalige gemeente Marum. De partij had op dat moment nog een lijstverbinding met de GPV. Na twee raadsperiodes leek de partij geen toekomst meer te hebben in Marum en dat zorgde voor de eerste overstap van Jansma. 'Toen ben ik gestopt, er leek namelijk geen lijst te komen', zegt de politicus in de kantine van zijn slachterij in Tolbert.

Van ChristenUnie naar CDA

Die lijst kwam er uiteindelijk wel, maar toen was Jansma al vertrokken. 'Ik werd rond 2006 gevraagd om bij het CDA te komen. Ik wilde wél door in de politiek en zodoende kwam ik bij het CDA.' Jansma is geen man van opsmuk en draait niet om de hete brij heen. 'Die overstap zette misschien wel wat kwaad bloed, maar er zou tenslotte geen ChristenUnie-lijst komen.'

Na zijn vertrek bleken er wel genoeg kandidaten in Marum te zijn. De lijst kwam er dus alsnog. 'Dat vond ik wel vervelend, ja', zegt hij in alle eerlijkheid. Maar de overstap was al gemaakt dus ging hij het CDA dienen.

Wennen aan de ambtelijke wereld

Bij zijn nieuwe partij werd hij in 2009 plots wethouder nadat een partijgenoot het pluche verliet. 'En dan stap je de ambtelijke wereld binnen', zegt Jansma lachend. 'Dat is een hele andere wereld dan de zakenwereld.' Het wethouderschap combineert hij in die tijd met zijn eigen bedrijf wat bestaat uit een slachterij en supermarkten in Groningen, Drachten en Leeuwarden. Zijn ondernemersmentaliteit nam hij dan ook mee naar de collegetafel.

'Toen heeft burgemeester Tjeerd van Bekkum mij wel gevraagd om wat gas terug te nemen. Ik ging te snel. Mijn reactie was toen dat dan de ambtelijke afdelingen maar wat harder moesten werken. Die ambtelijke wereld is echt zo anders dan ik gewend was. Het maken van een beslissing duurt zoveel langer.'

Einde CDA

Toch kijkt de voormalig wethouder met een goed gevoel terug op die bestuurdersperiode. Het CDA ging dan ook met Jansma als wethouderskandidaat de eerstvolgende verkiezingen in. Een nieuwe ronde als wethouder zat er echter niet in, de partij kwam in de oppositie terecht.

'Vervolgens kregen we van het partijbestuur te horen dat we moesten draaien wat betreft ons standpunt over de gemeentelijke herindeling. Daar waren we als partij tegen. Met dat stadpunt zijn we de verkiezingen ook ingegaan', zegt Jansma die weigerde die draai te maken. Hij stapte op, maar nam zijn zetel niet mee.

'Je mag uiteraard je standpunt herzien, maar dat moet je pas doen als de kiezer weer spreekt. Sommige politici die tegen de herindeling waren, draaiden om als een blad aan de boom toen bleek dat de herindeling niet te stoppen was. Dat geeft aan dat veel politici weinig ruggengraat hebben, dat valt mij altijd op. Als het erop aankomt dan draait men naar wat het beste uitkomt.'

Drie en vier

Op eigen kracht komt Jansma in 2014 in de Marumer raad terug met zijn partij Toekomst voor Marum, die partij laat het anti-herindelingsgeluid horen. Helpen doet het niet, want in 2020 is de herindeling van Marum, Leek, Grootegast en Zuidhorn een feit. Hij is nog wel betrokken bij de politiek, maar minder actief dan in het verleden. Hij maakt deel uit van de steunfractie van oppositiepartij Sterk Westerkwartier.

'Ik ben uit interesse in de politiek gegaan, maar ook uit verantwoordelijkheidsgevoel. We moeten het toch met elkaar doen.' Nog altijd is hij niet overtuigd van de herindeling, maar hij heeft het wel geaccepteerd. 'Er is geen weg meer terug. Dat zou kapitaalsvernietiging zijn. Net zoals de herindeling dat was.'

