Boete voor Gronings bedrijf na sloop 'asbestjacht' Heineken

Het bedrijf kreeg een boete van 25.000 euro opgelegd, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk. Ook zijn de directeur en een medewerker veroordeeld tot werkstraffen van 60 en 40 uur, blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle.

Deze voormalige jacht van Freddy Heineken, met de naam Something Cool, bleek vol asbest te zitten. Samen met de Groningse sloperij stond scheepswerf De Vries uit Makkum terecht. De werf kocht het schip van de nazaten van Heineken en ontdekte bij het strippen dat het schip vol asbest zet. Nadat de werf tonnen had uitgegeven aan het jacht, bleek bij een laatste asbestrapport het schip zo vol asbest dat sanering onhaalbaar was. Vervolgens werd de Something Cool voor de schrootwaarde aan SimmereN verkocht.

SimmereN schoot te kort

Het was de scheepswerf die SimmereN misleidde, zo oordeelde de rechtbank. Zo werd niet verteld dat er asbest aan boord was en werd de indruk gewekt dat het jacht gesaneerd was. Het schip is door werknemers van SimmereN met snijbranders in stukken gesneden. Zij droegen daarbij geen mondkapjes of speciale beschermende kleding. Het kan niet anders dan dat bij het slopen een grote hoeveelheid asbestvezels in de lucht is gekomen en dat de werknemers van het sloopbedrijf daaraan zijn blootgesteld, zo oordeelt de rechtbank. Ondanks de misleiding is SimmereN ook tekortgeschoten. Als professioneel sloopbedrijf heeft ze onvoldoende onderzocht of er toch asbest aan boord was.

De Friese werf is tot een boete van 150.000 euro veroordeeld. De directeur en een medewerker kregen werkstraffen.

