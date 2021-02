18-jarige zonder rijbewijs betrokken bij doodrijden kleuter uit Hoogezand

De 18-jarige man woont in Hoogezand. Hij is na het ongeval aangehouden en verhoord. Inmiddels is hij weer in vrijheid gesteld, maar het onderzoek loopt nog. De politie zoekt getuigen. De vrouw die eerste hulp verleende heeft zich inmiddels gemeld.

Het ongeval vond plaats aan de Neptunus in Hoogezand, een kinderrijke buurt. Op de plek van het ongeluk zijn tientallen knuffels, bloemen en kaartjes neergelegd.

Een tekening voor de 4-jarige Bam die omkwam bij een ongeluk (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

'De pijn en het verdriet is enorm'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen noemt het ongeluk ‘een groot drama met enorme impact’.

‘De pijn en het verdriet bij de familie is enorm. En ook in de buurt heerst verslagenheid. Het gebeurde bij mooi weer op klaarlichte dag, dus best veel mensen hebben het gezien. Voor de buurtbewoners is gisteren al direct slachtofferhulp ingeschakeld.’

Via de politie heeft Hoogendoorn contact met de familie. ‘Zij zullen vragen of een bezoek van mij op prijs wordt gesteld. Ik wil me niet opdringen, want op zo’n moment heb je al genoeg aan jezelf. Als ze er belang bij hebben, ga ik er zeker heen.’

Slachtofferhulp voor school en buurt

Verder staat de burgemeester in contact met de school van het jongetje en zijn 9-jarige broer. ‘Zij hadden behoefte aan overleg over hoe ze ermee om moesten gaan voor de klasgenootjes. Slachtofferhulp heeft inmiddels ook contact met de school en de bewonersvereniging.’

Over de veroorzaker van het ongeluk doet Hoogendoorn geen uitspraken. ‘Dat is een zaak voor de politie. Maar let wel, voor die persoon is het natuurlijk ook een drama.’

Lees ook:

- Knuffels voor omgekomen Bam (4) in Hoogezand: 'Hij was nog maar zo klein'

- 4-jarig jongetje omgekomen bij aanrijding in Hoogezand