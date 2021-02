Boete voor automobilist die vrouw op zebrapad schepte en doorreed

'Ik heb de vrouw niet gezien', zei de man tegen de rechter. Zijn ramen waren beslagen, hij keek door een klein schoongemaakt rondje. Hij voelde ineens een klap, maar stopte niet. Bij een verkeerslicht werd hem door een voorbijganger gezegd dat hij een ongeluk had veroorzaakt. 'Ik wilde terug, sloeg een weg in en kwam in een woonwijk tussen geparkeerde auto's terecht. Ik wilde toen alleen nog maar naar huis, voordat ik meer zou raken', vertelde hij. De Harenaar meldde zich later alsnog op het politiebureau.

Nog niet hersteld

Het slachtoffer was een 26-jarige vrouw die met haar vriend naar een voetbalwedstrijd was geweest. Ze liepen samen over de oversteekplaats aan de Helperzoom toen de auto op hen afkwam. De vrouw werd overgebracht naar de Eerste Hulp, maar had niets gebroken. Haar vader vertelde op zitting dat zij nog steeds niet volledig is hersteld.

Nu in scootmobiel

De Harenaar leverde na het ongeval direct zijn auto en rijbewijs in. Sindsdien rijdt in een scootmobiel. De officier van justitie eiste voor het veroorzaken van het ongeval en doorrijden een boete van duizend euro. Het rijden met slecht zicht is een overtreding waarvoor de Harenaar een boete van 500 euro zou moeten betalen. De rechter hield er rekening mee dat de man zich alsnog heeft gemeld en halveerde de eerste boete. Het rijden met beslagen ramen is 'gewoon gevaarlijk', aldus de rechter.

Lees ook:

- Groningse geschept op zebrapad, automobilist rijdt door (2019)

- Aangereden vrouw: 'Ineens was er een klap' (2019)

- Man die vrouw op zebrapad aanreed, meldt zich (2019)