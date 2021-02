Lopend Vuur: Gooi die terrassen maar open

Uitpuilende parken van mensen die van het weer genieten en een hapje en drankje meenemen was deze week het beeld. Onder andere het Amsterdamse Vondelpark, maar ook het Noorderplantsoen in Stad zaten zo vol, dat ze werden ontruimd.

In de hoofdstad liep dat zelfs uit op ongeregeldheden. Het verlangen naar lekker buiten zitten met vrienden leek deze week een hoogtepunt te bereiken, natuurlijk geholpen door het weer.

Horeca

De Nederlandse horeca, al maanden gedwongen dicht, zag die beelden met afgrijzen aan. Volgens veel ondernemers kan je bij hen op het terras veel veiliger zitten, en op die manier komt er eindelijk ook weer eens wat geld binnen. Ook de Hilversumse burgemeester pleitte maandag al voor heropening van de terrassen.

65 rebellerende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland gaan volgende week dinsdag massaal de terrassen opengooien uit protest. De Veiligheidsregio Groningen raadt het af. Premier Rutte ziet er op dit moment niks in, maar heeft wel beloofd er binnenkort over na te gaan denken.

Wat vind jij? Als we in groepjes in het park zitten, kunnen we dat toch ook op een terras? Of gaat deze versoepeling jou te ver?

Ons Lopend Vuur:

Demissionair premier Rutte heeft beloofd binnenkort na te gaan denken over een heropening van de horeca, maar ziet het op dit moment niet zitten. Wat vind jij? Mogen de terrassen weer open? #edwinopnoord Posted by Radio Noord on Thursday, February 25, 2021

