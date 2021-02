Tweehonderd betonritten voor spoorbedding Ring Zuid

Het wordt de spoorbedding over de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Brandwerend

Over het betonnen dek rijden straks de treinen die vanuit het zuiden van het land naar Groningen komen. Onder het dek door rijden de auto's over de nieuwe ring zuid.

'Het zijn twee soorten beton', legt Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort uit. 'De onderste laag wordt brandwerend, dat moet vanwege het feit dat er auto's onder door rijden. En daarboven op een tweede soort beton.'

De bak wordt volgestort met beton (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Tweehonderd ritten

Betonwagens rijden de hele vrijdag af en aan, in totaal gaat het om 200 ritten. De eerste was er vrijdagmorgen rond zeven uur en de klus gaat door tot elf uur 's avonds. Elke vrachtwagen neemt tien tot twaalf kuub beton mee.

Bij Peter Heideveld van betonbedrijf Theo Pouw was er vrijdagochtend sprake van gezonde spanning. 'Het is een hectische dag, alles moet goed gaan. Het is complex, want de centrale draait op het maximum en mag niet stagneren.'

Peter Heideveld voelde wel spanning voor de klus (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Speciaal mengsel

Voor de betonnen bedding is een stalen frame, een wapening gemaakt. Kramer: 'Daar wordt het beton tussen gestort en met trilnaalden aangestampt. Vervolgens, als alles vol is, wordt het vlak gemaakt. Het drogen kost nog enkele weken.'

De wapening (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Heideveld legt uit dat er een speciaal betonmengsel is bedacht voor deze klus. 'Dat heeft een iets tragere binding. We storten verschillende lagen en het kan niet zijn dat de onderste laag al droog is als we de volgende erop storten. Nu hebben we iets meer tijd en speling.'

Inschuiven

Als alles eenmaal goed gedroogd is, wacht het volgende project. Met Hemelvaart wordt de spoorbedding op zijn plek geschoven bij de Verlengde Lodewijkstraat. Dat is zo'n honderd tot 150 meter van de stortplek vandaan. 'Dat gaat op wagens met heel veel wieltjes', aldus Kramer.

De komende jaren moet er in totaal 150.000 kuub beton gestort worden voor het verdiepte gedeelte van de zuidelijke ringweg. Ook dat beton levert Pouw.

