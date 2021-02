Onderhoudswinkel Oosterpoort stopt noodgedwongen: 'Een wrang gevoel'

Hesseling (72) had vanmorgen toen hij opstond last van een wat wrang gevoel. Ga maar na: vanaf 1991 bestierde hij de onderhoudswinkel aan de Duinkerkenstraat. Dertig jaar lang was de zaak alleen op zondag gesloten.

Dertig jaar heb je alles opgebouwd, en binnen drie maanden is alles weg Wim Hesseling - Onderhoudswinkel Oosterpoort

De onderhoudswinkel deed in steigers, ladders, betonmolens, breekhamers, hakhamers, aanhangers, en al wat dies meer zij. 'Je hebt alles hier al die jaren opgebouwd, en binnen drie maanden is alles leeg', verklaart hij zijn wrange gevoel.

Geen vakanties

Ook vakanties zaten er voor Hesseling in die dertig jaar nimmer in. 'In de bouwvak had ik het juist druk', zegt hij. 'In die dertig jaar zijn we eigenlijk nooit dicht geweest. We waren zes dagen per week geopend. Ik ben één keer drie weken lang niet geweest, vanwege een operatie. Maar dat is alles.'

Onderhoudswinkel Oosterpoort is alleen vandaag nog open. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Los van het wrange gevoel bij het opstaan, verloopt de laatste werkdag voor Hesseling prima. 'Ik heb heel veel leuke kaartjes en cadeaus gehad', zegt hij. 'Ik kan bijna een wijnwinkel beginnen. De waardering is echt enorm.'

Bijna jankend

Gedurende dertig jaar maakte hij natuurlijk tal van opvallende zaken mee. Hesseling: 'Zo had ik eens een klant die halverwege de opbouw van een steiger niet meer naar beneden durfde. Bijna jankend stond hij daar helemaal verstijfd, z'n handen zaten bijna vast aan de steiger van de zenuwen. Héél voorzichtig hebben we hem vervolgens naar beneden gehaald.'

In onze toptijd hadden we hier 35 steigers. Die bouwde ik zo'n beetje ook allemaal zelf op Wim Hesseling

Hesseling laat dan vol trots z'n handen zien. 'Echte steigerhanden', constateert hij. 'In onze toptijd hadden we zo'n 35 steigers hier. En die bouwde ik zo'n beetje ook allemaal zelf op. De klant vond het ook altijd fijn als ik even meehielp, en het gaf mij ook een veilig gevoel.'

Maar vandaag dus voor het laatst. Hesseling: 'Een hele aderlating, ja.'