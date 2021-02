Deze dag: professor in het Gronings

De benoeming, mogelijk gemaakt door het Scholtensfonds, was voor één dag per week, tot het na een aantal jaren uitmondde in een gewoon hoogleraarschap, dat zestien jaar duurde. Mooie jaren, maar slopend. Letterlijk. Siemon kreeg in 2011 een beroerte: ‘Ik kon nog denken en ik kon nog typen’, zo bleek al snel, tot zijn grote opluchting. Hij herstelde nagenoeg volledig.

De dag dat het Gronings erkenning kreeg, met dank aan het Scholtensfonds dat het financieel mogelijk maakte, staat Reker nog levendig bij. Al was het alleen maar omdat cultuurgedeputeerde Miriam de Meijer tot het laatste moment probeerde de streektaalfunctionaris eruit te werken.

Siemon Reker had als pleitbezorger van de Groninger taal dan ook bepaald niet alleen vrienden gemaakt. De redactie van zijn eigen Radio Noord vond zijn benoeming geen bericht waard, op de dag dat Radio 1 ’s morgens begon in gesprek met de aanstaande professor.

Hij spreekt met veel liefde over de periode waarin hij Ede Staal overhaalde om voor het radioprogramma Sloaperstil een bijzondere rubriek voor z’n rekening te nemen. ‘Ik vond ’t een mooie kerel, met mooie verskes’, zegt hij in aflevering 3 van Çredo, onze podcast over leven en werk van Ede Staal. Zo begon een bijzondere samenwerking. Dat was begin jaren tachtig.

Met een Biografie van het Gronings - in 1348 bladzijden - nam hij in 2016 afscheid van de universiteit. De twee kloeke delen werden dat jaar uitgeroepen tot ‘beste Groninger boek’. Daarna is het relatief stil geworden rond de professor Gronings met emeritaat: ‘Tegenwoordig word ik nauwelijks nog herkend en ik vind dat heel plezierig.'

Schrijven over taal doet hij nog altijd graag en met passie. Op een eigen website fileert hij met regelmaat het taalgebruik dat in onze Tweede Kamer wordt gebezigd. Over de huidige staat van de Groninger Taal en Cultuur is hij diplomatiek: ‘Het lijkt me een groot nadeel dat de huidige professor Nedersaksische en Groningse Taal en Cultuur, geen Gronings spreekt’.

Op deze dag in de geschiedenis, 27 februari 2001, is het op de kop af twintig jaar geleden dat Siemon Reker begon aan zijn hoogleraarschap. De tijd zal leren wat het Groningen en de Groningers heeft opgeleverd.