Campagne om Groningers voor te bereiden op rampen: 'In eerste uren ben je op jezelf aangewezen'

Een auto is getroffen door de 'aardbeving' tijdens de aardbevingsoefening in 2018 (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Aanleiding voor de campagne is de oefening met een fictieve zware aardbeving in november 2018. Uit de evaluatie van die oefening bleek dat mensen na zo'n beving eerst zichzelf moeten redden.

Hulpdiensten zijn er niet direct

'We hebben in Nederland fantastische hulpdiensten, maar die zijn er niet direct', zegt Veiligheidsregio-directeur Wilma Mansveld. 'Als we te maken krijgen met een zware aardbeving, dan zijn mensen de eerste uren op zichzelf aangewezen.'

Met buurt of dorp voorbereiden

'Dat komt mede doordat hulpverleners waarschijnlijk zelf ook in het getroffen gebied wonen', legt woordvoerder Marleen Hanenberg uit. 'Die kunnen dan niet ingezet worden, omdat ze zelf ook met de ramp te maken hebben.'

Bij de oefening in Zuidwolde zagen we dat mensen zelf in de weer gingen Marleen Hanenberg - woordvoerder Veiligheidsregio

'Bij de oefening in Zuidwolde zagen we dat mensen daarom zelf in de weer gingen', zegt Hanenberg. 'Ze gingen ladders halen en materialen uit schuren pakken om elkaar te helpen. Ze gingen zelf aan de slag om mensen te bevrijden en te vervoeren.'

Bewoners van het dorp gaven aan dat ze zich beter op zo'n ramp willen voorbereiden, zegt de woordvoerder, die een aantal mogelijke vragen noemt: Welke materialen zijn er voorhanden? En waar staat bijvoorbeeld een gebouw dat al versterkt is?'

Stroomuitval, overstroming of brand

De Veiligheidsregio benadrukt dat het niet alleen gaat om aardbevingen, maar ook om andere calamiteiten. 'Stroomuitval, een overstroming, brand of een cyberaanval: ook dan zijn mensen zelf de eerste hulp', zegt Veiligheidsregio-directeur Wilma Mansveld.

Checklist

'Een wijk, buurt of dorp kan een checklist of buurtplan maken om beter op dat soort rampen voorbereid te zijn. Daarop kunnen bijvoorbeeld ook mensen staan die geen smartphone hebben en daarom geen NL-Alert krijgen', zegt de woordvoerder. 'Zo zijn ook die mensen beter voorbereid op een ramp.'

'In het plan kunnen ook namen van mensen staan die ehbo kunnen verlenen of kunnen reanimeren of mensen die handige materialen en hulpmiddelen hebben. Zo kunnen mensen elkaar helpen.'

Meer informatie staat op de website van de campagne 'Eerste hulp ben jij'.

