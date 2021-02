Succes Renneflat krijgt vervolg met Street Art Stadskanaal

Heel Stadskanaal onderdompelen in muurschilderingen, dat is waar Street Art Stadskanaal deze zomer voor gaat. Dit voorjaar moeten de eerste zes muurschilderingen op de gevels verrijzen. Als corona het toelaat volgt aan het einde van de zomer een evenement.

Ondertussen wil de organisatie een fiets- en wandelroute maken langs de verschillende kunstwerken.

Zes gevels beschikbaar

Wooningcorporatie Lefier heeft zes gevels beschikbaar gesteld waarop de muurschilderingen gemaakt mogen worden. Enorme kunstwerken van soms tientallen meters hoog. Om welke gevels het gaat blijft nog even geheim.

Een kunstcommissie kiest de kunstenaars uit. Elke kunstenaar maakt twee ontwerpen waaruit de bewoners vervolgens zelf mogen kiezen Ada Tolbeek - initiatiefnemer

‘We willen eerst met de bewoners praten', zegt Ada Tolbeek, één van de initiatiefnemers. 'Een kunstcommissie kiest de kunstenaars uit. Elke kunstenaar maakt twee ontwerpen waaruit de bewoners vervolgens zelf mogen kiezen.'

Het project is een vervolg op het succes van de Renneflat. Deze te slopen flat werd vorig jaar omgebouwd tot tijdelijke kunstgalerie. Met als letterlijk hoogtepunt een metershoge muurschildering op de gevel van de flat. Tolboom: ‘Daar is het zaadje geplant. Dat heeft zoveel gedaan met bewoners en bedrijven, daar wilden we een vervolg aan geven.’

Een witte vlek in de provincie

‘In grote steden verwacht iedereen zoiets wel. Juist Stadskanaal, waar weinig kunst is, biedt een prachtig podium.'

We zijn een prachtige gemeente, maar laten niet vaak zien hoe trots we zijn Ada Tolbeek

Volgens Tolbeek wordt Stadskanaal ondergewaardeerd. Ze noemt het ‘een witte vlek’ in de provincie. ‘We zijn een prachtige gemeente, maar we laten niet vaak zien hoe trots we zijn.’ Het kunstproject moet Stadskanaal op de kaart zetten.

Ook toeristen

Niet alleen mensen uit Stadskanaal, maar ook toeristen kunnen er straks van genieten. En door de fiets- en wandelroute aan bijvoorbeeld horeca te koppelen, geeft het ook een boost aan ondernemend Stadkanaal. ‘Als dit lukt gaan we zoiets moois realiseren voor Stadskanaal.’

Ada Tolbeek bij haar Street Art auto (Foto: RTV Noord)

De waarde van kunst

‘Je kunt zoveel bereiken met kunst, die waarde wordt echt onderschat’, zegt Tolbeek. Het project met de Renneflat heeft haar laten zien hoeveel impact zo’n kunstproject heeft op inwoners, zeker in een hechte gemeenschap als Stadskanaal. ‘Als mensen voelen hoe mooi en uniek dit is, dan doen ze mee. Die kracht zit juist in een dorp als Stadskanaal.’

Ze geeft als voorbeeld een bedrijf dat zich spontaan aanmeldde om crew-kleding te leveren. ‘Wanneer je mensen erbij betrekt kun je hele grote dingen bereiken.’

Is wel geld nodig

Op dit enthousiasme hopen ze nu weer. Want om het project te realiseren is wel geld nodig. Subsidies en donaties moeten daarvoor zorgen. ‘We hopen dat de zes muurschilderingen een domino-effect creëren en daardoor iedereen enthousiast wordt.’

