Antwoord, de nieuwe plaat van Erwin de Vries, is een verhaal in vijftien liedjes

Een plaat uitbrengen midden in de coronacrisis. Met de theaters en concertzalen gesloten, zijn er amper mogelijkheden om het nieuwe werk onder de aandacht te brengen. Toch is dit het juiste moment voor Antwoord, zegt Erwin de Vries.

‘Deze plaat staat echt voor deze coronaperiode. Met deze plaat sluit ik die periode nu af en dan is dit het verhaal.’

Een verhaal in vijftien liedjes

Het verhaal wordt op Antwoord verteld in vijftien liedjes in de van De Vries bekende afwisselende stijl. Serieuze levensliederen worden afgewisseld met luchtige liedjes met een glimlach. De ene keer klein en gevoelig, dan weer stevig rockend.

Ook op deze plaat wordt De Vries begeleid door zijn vaste band De Zunderlingen: Christof Bauwens (gitaar), André van der Werf (bas), Bruno Brands (toetsen) en Teun Supheert (drums).

Antwoord is een plaat geworden die heel fragmentarisch is Erwin de Vries

‘Gelukkig hadden we het fundament van de meeste liedjes al voor corona staan,’ vertelt De Vries over het ontstaan van Antwoord. Het uitwerken van de songs gebeurde veelal op afstand, waarbij de muzikanten hun partijen inspeelden en opstuurden.

‘Antwoord is daardoor een plaat geworden die heel fragmentarisch is. Zo heb ik het lied Manasse helemaal alleen thuis opgenomen en bij ’t Komt weer goud heeft iedereen zijn eigen partij thuis opgenomen. Uiteindelijk komt het met al die liedjes toch weer samen en is het een document geworden van deze tijd.’

Aantal nummers geschrapt door corona

Aanvankelijk zou de nieuwe plaat van De Vries vooral gaan over de mens opzoek naar balans. ‘Ik had ook al een vormgeving in gedachten, een foto van een koorddanser die op zo’n koord staat te balanceren en er bijna af valt.’

Maar corona betekende niet alleen dat de plaat anders moest worden opgenomen. ‘Ik heb toen een aantal nummers geschrapt die ik aanvankelijk voor de plaat had bedacht, en ik heb er een paar nieuwe liedjes bij geschreven. Daardoor hebben de liedjes nu ook veel met corona, de lockdown en quarantiane te maken.’

'Hij belde mij als hij het moeilijk had'

Hoewel de crisis een flinke stempel op Antwoord heeft gedrukt, gaat de plaat over veel meer dan alleen corona. Zo komt zijn verbondenheid met de Groninger veenkoloniën in een aantal liedjes langs, onder meer in de eerste single van de plaat, Veenkolonioal.

Ik ben blij dat ik de plaat met zulke geweldige muzikanten op heb kunnen nemen, muzikanten die eigenlijk ook mijn vrienden zijn Erwin de Vries

En dan is er het bijzondere liedje met de mysterieuze titel Manasse. ‘Dat is de naam van een man die ik heb leren kennen vanuit mijn werk,’ vertelt de zanger die jaren werkzaam was als hulpverlener. ‘Dat was een geweldige man die het moeilijk vond om zich staande te houden in het leven. Soms had hij het heel erg moeilijk terwijl hij heel veel kwaliteiten had. Hij belde me vaak als hij het moeilijk had.’

Door veranderingen in de zorg verloor De Vries het contact met hem. ‘Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik een berichtje van zijn moeder dat hij was overleden. Dat greep mij enorm aan, want dan komt de vraag terug: wat als ik hem nog had begeleid? Hoe zou het dan zijn gegaan en hadden we het dan kunnen voorkomen...?’

Vorige plaat uit 2016

De Vries is opgelucht dat er eindelijk na dik vier jaar weer een nieuw album is. ‘Ik ben blij dat ik de plaat met zulke geweldige muzikanten op heb kunnen nemen, muzikanten die eigenlijk ook mijn vrienden zijn. De plaat gaat alle kanten op. Soms een lach, soms een traan en soms wat ironie. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen hem gaan beluisteren.’

