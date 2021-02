Podcast De genezers: steeds meer specialismen profiteren van 3D-technologie.

De 3D-technologie wordt in het UMCG meer en meer toegepast. In het eigen 3D-laboratorium worden implantaten op maat gemaakt. Soms van metaal of kunststof, soms uit een stukje bot afkomstig uit het lichaam van de patiënt zelf.

Zo werd bij meneer Stulemeijer een deel van zijn kuitbeen gebruikt om zijn mondbodem te reconstrueren. Dat bleek noodzakelijk na verwijdering van een kwaadaardig gezwel.

Technisch geneeskundigen bereiden deze operatie voor op de computer, zodat er in de operatiekamer belangrijke tijd kan worden bespaard en het nieuwe bot bijna tot op de millimeter nauwkeurig kan worden ingezet. Met dank aan de nieuwe technologie. Het resultaat omschrijft Hein Stulemeijer zelf als ‘een mirakel’.

Kaakchirurg en oncoloog Max Witjes is de genezer in deze aflevering. Hij vertelt over de snelle ontwikkeling van de 3D-techniek. 'De komende jaren zullen ook in de operatiekamer van de toekomst, de zogenaamde ‘hot floor’, steeds meer beslismomenten al tijdens het opereren worden genomen of eventueel bijgesteld.'

De genezers is een podcast over ziekte en genezing, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in elke aflevering met een patiënt en een dokter of onderzoeker.