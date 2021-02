Daklozen uit voorzorg in quarantaine in Hotel Schimmelpenninck Huys

Het Schimmelpenninck Huys in de Oosterstraat in Stad (Foto: Google Streetview)

Een aantal daklozen is in quarantaine geplaatst in Hotel Schimmelpenninck Huys in Groningen. Dat is een gevolg van de corona-uitbraak eerder deze week in de Open Hof, de dagopvang voor dak- en thuislozen in Stad.

'Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Het aantal is op dit moment op de vingers van een hand te tellen', zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen. 'Ze zijn in afwachting van de coronatest die ze de komen dagen krijgen. In de tussentijd krijgen ze de juiste zorg. Bewakers houden toezicht.' De kosten komen voorlopig voor rekening van de gemeente, maar waarschijnlijk betaalt het Rijk het geld naderhand (gedeeltelijk) terug.

Hotel wordt niet voor het eerst gebruikt

Het is de tweede keer sinds de uitbraak van de coronapandemie dat Hotel Schimmelpenninck Huys daklozen te gast heeft. Vorig voorjaar werden vijftig van de zestig kamers voor dit doel gebruikt. Het was een tijdelijke oplossing voor het ruimtegebrek in de reguliere nachtopvang van Het Kopland in de Schoolstraat. Het naleven van de anderhalvemetermaatregel bleek bij de normale bezetting daar onmogelijk.

De andere hotelgasten merken er niks van Manager Sanne Luijten van Hotel Schimmelpenninck Huys

Er zijn ook andere gasten

Het hotel was toen - tijdens de eerste lockdown - gesloten voor reguliere gasten. Dat is nu anders, vertelt manager Sanne Luijten: 'We hebben nu ook een aantal andere gasten. Maar die merken er niks van. De mensen in quarantaine blijven op hun kamer.' Luijten zegt erbij dat de daklozen vrijwillig in quarantaine zitten: 'Net als bij andere mensen kun je het hen niet verplichten.'

De daklozen om wie het gaat, zijn naar voren gekomen uit het bron- en contactonderzoek naar aanleiding van de besmettingen onder de medewerkers van de Open Hof. Ook tenminste één bezoeker raakte besmet.

Tweede bezoeker ook besmet

Inmiddels staat vast dat een tweede bezoeker ook is besmet. Dat is duidelijk geworden uit de tweede ronde van het bron- en contactonderzoek die in gang is gezet, zegt Gerhard ter Beek, directeur van de Open Hof: 'Het gaat om ongeveer twintig bezoekers die recent bij ons zijn geweest. De tweede besmette bezoeker is een dakloze man, die in quarantaine gaat bij het Leger des Heils.'

Je kunt daklozen niet uren laten wachten bij de ingang van de nachtopvang GGD-woordvoerder Kirsten Smit

Daklozen krijgen sneltesten

Naar aanleiding van de corona-uitbraak in de Open Hof kregen daklozen op diverse plekken in de stad deze week een coronasneltest. Dat gebeurde onder meer bij de nachtopvang van Het Kopland. De GGD overlegt momenteel met de betrokken opvangorganisaties hoe deze sneltesten het best kunnen worden uitgevoerd.

GGD-woordvoerder Kirsten Smit: 'Je kunt wel op allerlei plaatsen testen afnemen, maar het probleem is dat je die niet zo maar ter plekke kan onderzoeken. Die moeten naar een laboratorium worden gebracht. En daar gaan al gauw enkele uren overheen. Zolang kun je mensen niet laten wachten bij de ingang van de nachtopvang. Commerciële testbedrijven hebben wel de mogelijkheid binnen twintig minuten de uitslag te geven, maar die methode vinden wij minder nauwkeurig.'

