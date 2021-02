Sietse uit Leek achtervolgde dief van zijn busje: 'Ik zei meteen: dat is ’m'

Dieven beroofden Postma zaterdag van het gereedschap uit zijn busje, een dag later was ook het voertuig zelf verdwenen. De Leekster deed dinsdag bedroefd zijn verhaal aan RTV Noord over de opmerkelijke diefstal. 'Dit kan mij de kop kosten', zei hij, omdat hij zijn werk niet meer kon doen.

Valse kentekenplaten

Vervolgens ontving Postma een tip van een man, die een busje zag staan dat aan het signalement voldeed. Hoewel de kentekenplaten waren verwisseld door valse Duitse nummerborden, herkende Postma zijn grijze Fiat Ducato meteen: het voertuig stond aan de Albert Harkemaweg in Aduard.

Het gestolen busje (Foto: Eigen foto)

De tipgever belde ook de politie. Na het onderzoek mocht Postma, die inmiddels in Aduard was, het busje meenemen. ‘Ik vroeg aan de agenten of ze niet wilden blijven surveilleren om de daders te pakken. Maar dat zagen ze niet zitten’, zegt Postma. 'We hebben na overleg met de agenten besloten zelf te gaan posten.'

Hij trommelde twee collega's op en het trio stelde zich in twee auto’s verdekt op, rond de plek waar de bus stond geparkeerd. De tipgever gaf ook een signalement van de verdachte door. Na een poosje spotte Postma een man die voldeed aan die beschrijving. ‘Ik zei meteen tegen mijn maat: dat is ’m.’

We hebben de weg geblokkeerd en zijn meteen uit de auto gesprongen Sietse Postma

Wilde achtervolging door Aduard

De verdachte parkeerde zijn grijze Opel bij het busje, maar reed vervolgens weer weg. Daarop zetten Postma en zijn collega's de achtervolging in. Het gezelschap jakkerde met hoge snelheid dwars door Aduard.

De verdachte reed de doodlopende Burgemeester van Barneveldweg af en moest keren op de plek van de oude brug. Postma: ‘Klaas Bakker, mijn collega in de andere auto, probeerde hem daar klem te rijden. Dat mislukte, maar daardoor dacht de dief volgens mij wel dat hij ons kwijt was.’

Dat was een misvatting, want ondertussen reden Postma en zijn collega Erwin Hazenberg met de tweede auto achter de verdachte. Tot hun verbazing sloeg hij, vlak voor de stoplichten van de Friesestraatweg, rechtsaf de carpoolplaats van Aduard op. ‘We hebben de weg geblokkeerd en zijn meteen uit de auto gesprongen’, zegt Postma.

Sietse Postma achter het stuur van zijn busje (Foto: RTV Noord)

'Ik zag direct dat het bingo was'

Er bleek ook een vrouw in de auto te zitten. Postma: ‘Ik heb de situatie uitgelegd en zei tegen ze: we gaan hier gewoon even netjes wachten tot de politie komt, jullie komen hier niet meer weg.’ De verdachten trokken wit weg en bleven gelaten zitten, totdat ze werden ingerekend.

De auto van de verdachten lag vol met dure apparatuur: gereedschap, tomtoms en telefoons. ‘Ik zag direct dat het bingo was’, zegt Postma. Omdat de verdachten spraken met een Oost-Europees accent, vermoedt de Leekster dat zij van plan waren de gestolen goederen met Postma’s busje richting Polen te vervoeren.

De politie bevestigt dat er een 29-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Polen zijn aangehouden voor de diefstal van het busje van Postma. Zij zitten op dit moment nog vast. De politie onderzoekt of het duo betrokken is bij meer misdrijven.

Telkens als ik het verhaal vertel, borrelt de adrenaline weer op Sietse Postma

Georganiseerde misdaad

Volgens politiewoordvoerder Thijs Damstra is het nog te vroeg om te concluderen dat het gaat om georganiseerde misdaad. ‘Dit zijn vragen die wij zelf ook meenemen in ons onderzoek.’

Postma heeft zijn gereedschap nog niet terug. ‘De vraag is of mijn spul is gevonden. Er lag zo veel, dat ik mijn accuboor bijvoorbeeld niet zo maar kon herkennen. Ik heb wel mijn portemonnee terug. Die lag in het busje, maar is gevonden in de auto van de dieven.’

Als Postma terugdenkt aan de achtervolging, schieten de beelden als in een film voorbij. ‘Het is bijna ongeloofwaardig. Telkens als ik het verhaal vertel, borrelt de adrenaline weer op. Ik ben best trots op hoe we dit hebben aangepakt.’

