Vleermuizenopvang nieuwe stijl zoekt nog vrijwilligers

'Het enige wat je als vrijwilliger nodig hebt, is liefde voor vleermuizen en passie voor de natuur', zegt Irma Pieters uit Stad, die zelf al jaren vleermuizen opvangt.

Niet meer te behappen



Vleermuizen in onze provincie werden tot voor kort opgevangen door één vrouw uit Adorp: Anja Sjoerdsma. Zij ving op zeker moment wel 200 diertjes tegelijk op, maar dat bleek niet meer te behappen. Samen met de Vleermuizenwerkgroep Groningen is ervoor gekozen de opvang te verdelen over meerdere vrijwilligers.

'Opvang kan in bijkeuken of slaapkamer'

Zeven mensen zijn al aan boord, maar meer handen zijn welkom. Bij voorkeur buiten Stad. Pieters legt uit waar vrijwilligers aan moeten voldoen.

'Ze moeten gewoon heel enthousiast zijn. De hokjes voor vleermuizen en de verzorgingskit krijg je gewoon van ons, net als de verplichte inenting tegen Rabiës. De opvang kan gewoon in je bijkeuken of schuurtje, of in een kleine slaapkamer. Als je de vleermuis hebt verzorgd, laat je hem eerst even vliegen om te zien of de vleugeltjes het nog doen. Daarna kun je hem in de avond buiten loslaten.'

Verzwakt door de winterslaap

Opvang van vleermuizen is nodig om verzwakte dieren te helpen. Dat kunnen vleermuizen zijn die net uit hun winterslaap komen en moeilijk voedsel kunnen vinden, legt Pieters uit.

'Ze hebben geen grammetje vet en drogen daardoor ook erg snel uit. Ze zoeken mogelijk toch beschutting op vreemde plekken en kunnen dan niet meer ontsnappen. En van mei tot september krijgen we vooral baby's. Die vallen uit het nest of hebben het te warm in de spouw waarin ze zitten.'

Wat als je een vleermuis vindt?

Wie een vleermuis op straat of in de tuin vindt, kan deze maar beter niet met blote handen aanraken. 'Want een klein percentage kan hondsdolheid hebben', zegt Pieters.

'Mensen kunnen altijd bellen voor advies als ze een vleermuis in huis zien zitten of hebben rondvliegen. In overleg kijken we of het beestje hulp nodig heeft. Sommige mensen zijn heel bang voor de dieren, dan komen we ze ophalen. Mensen kunnen ze ook brengen, bijvoorbeeld in een doos of handdoek.'

'Houd katten 's avonds een uurtje thuis'

Pieters heeft ook nog een verzoek aan mensen met een kat. 'Houd die bij zonsondergang, als de lantaarnpalen aangaan, een uurtje thuis. Katten maken voornamelijk gaten in de vleugels. Als we die vleermuizen binnen krijgen, smeren we daar was op. Dan moet rust de rest doen'.

