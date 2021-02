Groningers opgeschrikt door harde knallen: 'Waarschijnlijk een vliegtuig door de geluidsbarrière' (update)

In onze hele provincie zijn vrijdagmiddag trillingen gevoeld en harde knallen gehoord. Via de bevingsmelder komen tientallen meldingen binnen, van Noordlaren tot Uithuizen. Het KNMI maakt geen melding van een beving, dus wat is het dan wel?

De eerste berichten over de gevoelde dreunen komen rond 15.50 uur binnen.

Van licht gerommel tot trillend huis

Annika uit Eenrum maakt melding van 'gekraak, een knal en een trilling'. Volgens haar gaat het om 'een doffe dreun van paar seconden, die duidelijk vanuit de grond kwam.'

In Uithuizen hoort iemand 'licht gerommel', terwijl Manon uit Leens haar hele woning voelt trillen. Aletta uit Ulrum beschrijft het gevoel als 'schokkend'.

KNMI: 'Geen seismische activiteit'

De website van het KNMI geeft geen recente aardbeving weer in onze provincie. Seismoloog Läszlo Evers laat namens het instituut weten dat er wel degelijk activiteit gemeten is. 'Maar het lijkt niet seismisch', voegt hij daar aan toe. 'We gaan uitzoeken wat het wel is geweest.'

Navraag bij Defensie leert dat er tot vrijdagmiddag een militaire oefening plaatsvond. 'Dat was van de School Grondgebonden Luchtsteun. Maar die was om drie uur afgelopen, dus dat kan het niet geweest zijn.'

'Waarschijnlijk ging een vliegtuig door de geluidsbarrière'

Rond 16.50 uur is daar het verlossende woord van het KNMI. 'Het is zeker geen aardbeving, want het komt uit de atmosfeer', zegt woordvoerder Bernard Dost. 'We hebben gepeild dat de bron ten noorden van Ameland zit. Het gaat om een supersonische vliegbeweging, waarschijnlijk een vliegtuig dat door de geluidsbarrière is gegaan. Maar helemaal zeker is dat niet.

'Klapperende deuren'

Ook op social media kwamen verschillende meldingen binnen:

