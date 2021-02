Robben maakt volgende stap in zijn herstel: 'Kan nog weken duren'

Arjen Robben traint bij FC Groningen weer buiten. De 37-jarige vleugelaanvaller is individueel op het veld aan het trainen. ‘Het is een jongen die ontzettend veel van zichzelf eist.’

De Bedumer kwam dit seizoen twee keer in actie voor FC Groningen. Op 13 september viel hij na een half uur voetballen geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen PSV. Een dikke maand later speelde de aanvaller nog even mee in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Sindsdien staat hij langs de kant met verschillende blessures.

Instromen bij de groep

‘Als het nu een aantal keer is goed gegaan op het veld, gaat hij instromen bij de groep’, vertelt Buijs. ‘Hij zal straks eerst twee weken volledig met de groep moeten meetrainen om in aanmerking te komen voor wedstrijdminuutjes. Dan is de vraag of je dat gelijk bij het eerste doet of dat we ergens een oefenwedstrijd kunnen spelen en dat hij daar dan zijn eerste minuten kan maken.'

Dat is nog ver weg, zo houdt de oefenmeester een slag om de arm. ‘Op zijn minst een paar weken.’

Ik denk dat iedereen het deze jongen enorm gunt Danny Buijs - trainer

‘Ik denk dat iedereen het deze jongen enorm gunt’, vervolgt Buijs. ‘Het is niet alleen voor mij fijn omdat ik dan een goede speler erbij heb, maar het is meer het gunnen voor die jongen. Het is echt bewonderenswaardig wat hij elke keer weer doet. Je hoopt dat hij dan ook een keer het geluk aan zijn zijde heeft en dan ook een aantal wedstrijden kan spelen. Al is het maar een paar keer een half uur.’

Beetje afremmen

In het begin van het seizoen merkte Buijs dat hij Robben nog wel eens een beetje moest afremmen, vanwege zijn fanatisme.

Als hij op het veld staat, dan wil hij ook weer de allerbeste zijn Danny Buijs

‘Hij eist zo ongelooflijk veel van zichzelf. Als hij op het veld staat, dan wil hij ook weer de allerbeste zijn’, zegt de oefenmeester uit Alblasserdam. ‘Ging hij ineens slidings maken tijdens een rondo. Waarop ik zei dat hij dat niet moest doen. Als ik in het midden sta, dan wil ik eruit’, zei Robben dan weer tegen Buijs.

'Misschien moet ik maar zeggen dat Arjen niet meer in het midden mag'

‘Misschien moet ik ook wel tegen de groep zeggen dat hij niet meer in het midden mag, als hij weer met ons meetraint straks’, grapt Buijs. ‘Hij deed het trouwens ook bij een positiespel. Toen stond zijn vader toevallig langs de lijn. ‘Wat is-ie nou allemaal aan het doen Hans?’, vroeg ik aan zijn vader. ‘Maakte hij vier slidings. Toen heb ik maar een regel gemaakt dat de tegenpartij de bal krijgt als je tijdens een positiespel een sliding maakt. Maar het zegt alles over de druk die hij zichzelf oplegt.’

Wanneer de aanvoerder van FC Groningen weer minuten kan maken is lastig te zeggen. ‘We moeten die druk er niet op leggen’, zegt Buijs daarover. ‘Ik heb in ieder geval wel de hoop dat hij ooit weer in het Groningen-shirt speelt. Laten we het hopen voor hem.’

