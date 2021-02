FC Groningen kan tegen Fortuna goede stap zetten richting play-offs

De aanvallend ingestelde linksback moest zich afgelopen woensdag vlak na rust laten vervangen.

Stijve hamstring

‘Hij had een stijve hamstring’, zegt trainer Danny Buijs. ‘Ik hoop zaterdag meer inzicht te hebben in de ernst van de blessure. Komt het door het contactmoment of is er meer met de spier aan de hand, vragen we ons af. Als het alleen door het contactmoment komt, dan kan hij tegen Fortuna waarschijnlijk gewoon spelen. Als het toch de spier blijkt te zijn, dan wordt 't hem niet.’

‘Ik heb het zelf ook een paar keer gehad in mijn carrière’, vertelt de oefenmeester. ‘Het voelt dan alsof je neergeschoten wordt. Dat heeft hij gelukkig niet gehad. Dat zegt niet alles, want dat had hij vorig jaar ook niet toen hij er een aantal weken uitlag na de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar we willen nu eerst dingen uitsluiten voordat we extra stappen zetten.’

Arjen Robben, Ahmed el Messaoudi en Azor Matusiwa zijn er sowieso nog niet bij tegen Fortuna. Alle deze drie spelers trainen inmiddels wel al weer individueel op het veld, maar nog niet met de groep. Matusiwa en El Messaoudi kunnen op zijn vroegst halverwege maart weer minuten maken als FC Groningen het opneemt tegen FC Emmen. De rentree van Robben zal langer vergen.

Strand Larsen kende afgelopen week na de wedstrijd tegen Heerenveen al een moeizaam herstel Danny Buis - trainer

Ook spits Jørgen Strand Larsen kampt met wat pijntjes. Buijs: ‘Hij had afgelopen week al een moeizaam herstel na de wedstrijd tegen Heerenveen. Ook hij heeft last van een stijve hamstring. We zijn nu echt aan het kijken naar de spelers die topfit zijn om te starten. Of dat iemand een uur vol kan gaan en daarna iemand anders nog een half uur. Doordat we nu vijf keer mogen wisselen zijn dat ook dingen waar we naar kijken.’

Stug ploegje

‘Vorig jaar was Fortuna al een stug ploegje’, zegt Buijs over de tegenstander van dit weekend. ‘Het is niet zo dat ze voor consumptiebonnen lopen te voetballen bij Fortuna. Ze halen wel een bepaalde categorie spelers. Die gaan niet zomaar naar Fortuna. Ik ben niet verrast dat ze meedoen om deze positie, maar misschien wel na zo’n start van de competitie. Ze hebben in ieder geval bewezen dat je er niet zomaar overheen loopt.’

Laten we hopen dat wij de serie van Fortuna eindigen Danny Buijs

Fortuna won z'n laatste vier uitwedstrijden

De ploeg van Sjors Ultee won de laatste vier uitwedstrijden in de competitie. Mochten de Limburgers zondag met een overwinning van het veld stappen, dan vestigen ze een clubrecord. ‘Laten we hopen dat wij die serie eindigen.’

‘Als we hem winnen, dan slaan we een behoorlijk gat met de ploegen onder ons, alhoewel ik de ranglijst niet uit mijn hoofd ken’, moet de oefenmeester uit Alblasserdam bekennen.

