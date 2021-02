'Ede het geluk had. Hai kwam vot aan aander kaant'

Ede stapte in de zomer van 1975 als leraar Engels over van de ambachtsschool (LTS) in Winschoten naar de kleinere mavo in Woldendorp.

Wim van der Paard was destijds decaan en was een van de mensen die Staal na een sollicitatiegesprek heeft aangenomen. ‘Ik denk dat ie het in Winschoten te groot, te massaal vond. Daarom kwam hij bij ons’, vertelt oud-Statenlid Van der Paard.

Vrijstaat

Dat Staal in Woldendorp meteen aan de beruchte ‘aander kaant’ kwam weet hij nog goed. ‘Je had twee gedeeltes, twee scholen eigenlijk, de Ulo en de oude huishoudschool honderd meter verderop. En de laatste, dat was de aander kaant, ook wel de Vrijstaat genoemd. Daar zaten de jonge leraren en de meer vrijgevochten types.

Van links naar rechts: Erik Hulsegge, Jan de Veen. Rob Schuur en Wim van der Paard (Foto: Rolf Schreuder )

Ede voelde zich er meteen thuis. In de klas stond ook een piano. Daar speelde hij vaak op. Zingen deed hij altijd in het Engels ‘We kregen alle vrijheid in onze Vrijstaat Het enige criterium was dat we aan het eind van de rit honderd procent slagingspercentage moesten hebben’, lacht Van der Paard.

Onverwachte hulp van Ede

Rob Schuur kreeg onverwacht hulp van Ede. Onderwijsman Schuur stond al vrij lang voor de klas in Woldendorp maar had geen bevoegdheid. Ondanks aandringen van de directeur kwam die bevoegdheid er maar niet en dreigde Schuur de school te moeten verlaten.

Ede kwam ‘s avonds ongevraagd thuis bij Schuur die toen in Woldendorp woonde en wilde weten wat er aan de hand was. ‘Ede heeft er toen voor gezorgd dat ik twee maanden de tijd kreeg om mijn examens voor mijn bevoegdheid te halen. om mijn studie af te maken. Het gekke was dat ik op school nauwelijks met hem omging. Maar dat heb ik wel aan hem te danken’.

Als-ie het had gehad, had-ie het gehad Oud-collega Wim van der Paard

Ede deed op school nooit mee aan buitenschoolse activiteiten. Toneelavonden en zo, daar hield ie niet zo van. Wel was hij nauw betrokken bij de schoolkrant, weet Jan de Veen, die nog steeds actief is als teamleider in Woldendorp. De schoolkrant heette de Manometer. Ede schreef er regelmatig gedichtjes in en zorgde ervoor dat het een krant echt van de leerlingen werd.

Als leraar trok Ede altijd zijn eigen plan en kwam hij op voor de leerlingen die het minder goed deden. ‘Als hij het had gehad, had-ie het gehad’, vertelt Wim van der Paard . Op vrijdagmiddag moest ik tot half vijf lesgeven. Dat was sowieso niet makkelijk maar dan liepen ineens alle leerlingen van Ede met veel kabaal onder mijn raam in de schooltuin tuzzen de mous en de bonen. Dan had Ede geen zin meer aan lesgeven’.

Deze en nog veel meer mooie verhalen van oud-collega’s De Veen, Schuur en Van der Paard in aflevering 29 van Credo.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus 29 afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 29 van Credo:

