Canadese veteraan die meehielp bij bevrijding Delfzijl overleden

De Canadese veteraan Paul Wile, die in 1945 meehielp bij de bevrijding van Delfzijl en Friesland, is overleden.

Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, meldt Omrop Fryslân.

'Vriendschap is altijd gebleven'

Ten tijde van de bevrijding van Nederland, zat Wile in Delfzijl. Eerder was hij al betrokken bij de bevrijding van Sneek. Na de oorlog belandde Wile in Bolsward, in het huis van de familie Sluijter. Hij werd in huis genomen met een andere Canadese soldaat. Daar wachtten ze tot ze terug konden naar Canada. 'De mensen waren zo vriendelijk en goed voor ons', zei Wile later. 'De vriendschap is er altijd gebleven.'

Paul Wile was drie jaar geleden nog met zijn vrouw in Friesland bij de herdenking van de oorlog. Toen heeft hij zijn 'buddy' Martin Sluijter ook weer ontmoet.

Wile is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Hij is 97 jaar geworden.