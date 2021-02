Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (9)

De thuiswerker zag deze week allerlei routekaarten langskomen om ons uit de coronajungle te leiden. Ook hoorde hij smeekbedes om perspectief. Maar in een oerwoud is dat laatste ver te zoeken en een routekaart kun je beter inruilen voor het kompas dat Wijze Mannen heet.

Maandag:

Ik had afgelopen weekend de pikettelefoon van Wijze Mannen, omdat onze missie en visie is dat goede raad 24/7 onder handbereik moet zijn, en die stond geen ogenblik stil. Terwijl Lolo en ik door het gezellig drukke Noorderplantsoen liepen, kwamen er voortdurend vragen binnen als: ‘Waarom mag ik geen tafeltjes buiten zetten, terwijl de mensen hier schouder aan schouder staan te drinken? Waarom mag ik geen jurk verkopen, terwijl de slijter hiernaast stampvol staat met mensen die een flesje chardonnay kopen voor in het plantsoen? Waarom pis ik altijd naast de spreekwoordelijke pot? Waarom schijt de duivel altijd op de dito grote hoop?’ Goede vragen, maar wel vervelend voor Lolo, die juist wilde praten over de borstvoeding van Vojtech. Ik werd steeds kortaffer en na het twaalfde telefoontje zei ik dat ik het ook niet wist en dat in geen enkel door de Heilige Geest geïnspireerd geschrift staat dat het leven eerlijk moet zijn en dat de laatsten ten slotte de eersten zullen zijn. Lolo schoot elke keer in de lach als ik dat zei, maar ik méénde het.

Vanochtend bleek dat er bellers over mij geklaagd hadden bij Sjoerd. Die veegde me de mantel uit omdat wij als Wijze Mannen op humanistische grondslag moeten adviseren en niet te pas en te onpas de Bijbel erbij halen. Toen kon ik het goedmaken door wel mijn ad-hocadvies paraat te hebben: laat iedereen zelf tafeltjes en stoeltje meenemen. Dat mag toch? Zij mogen ook iemand betalen om iets te brengen. Kroegen mogen bij wijze van take-out dingen aan de deur verkopen en dan heb je het hele ecosysteem van een terras. Sjoerd gaat dat de komende week ‘uitrollen’, zegt hij.

De opstandigheid dringt langzamerhand uit de poriën van de samenleving. In Heiligerlee omzeilde een ‘Snuffelshop’ de click & collect-regels, met een ‘wijs aan & betaal’-variant, rijschoolhouders, sportscholen, en natuurlijk de horeca kondigen her en der aan dat ze ‘hoe dan ook’ weer gaan beginnen, dus ik ben benieuwd hoe het kabinet de geest in de fles houdt.

Dinsdag:

We hoeven vandaag alweer niet naar de persconferentie te kijken, want alle informatie werd mooi op tijd naar ons gelekt. Als Wijze Mannen zijn we vandaag alvast gaan anticiperen op de kappers die weer opengaan. We zien nu al schaarste opdoemen, dus we adviseren om eerst de tachtigplussers te knippen, omdat die al gevaccineerd zijn, en daarna Willem Jengel en die advocaat van hem, want die vieze grijze mat is niet om aan te zien, daarna het zorgpersoneel, daarna de vijftigers met roos en daarna de studenten omdat die zo eenzaam zijn. Of toch eerst de studenten en daarna de rooslijders. Daar denken we nog even over na. Mensen met inhammen sowieso als laatste, want eigenlijk komt de kapper voor hen toch al te laat. Zullen ze ook wel weer boos over zijn.

Later:

Toch maar met Lolo naar de persco gekeken, met mijn hand op haar buik. Vojtech is een druk baasje daarbinnen en hij houdt me beter wakker dan die gaapverwekkende Rutte en De Jonge samen. Zoals verwacht mogen alle contactberoepen behalve de sekswerkers (welk adviesbureau zou dát woord nou weer hebben verzonnen? Lijkt me iets voor die club van Jelmer...) weer aan de slag (dus wij gaan scoren met ons Kappersadvies) en blijft de avondklok in stand. Daar hoor je nou niemand meer over. Winkels krijgen nauwelijks extra speelruimte en ik appte met Sjoerd over het idee van Sieger Dijkstra van de noordelijke ondernemersclub om heel veel nose rapes uit te voeren voor het winkelen, zodat automatisch ook veel besmettingen tijdig worden ontdekt. Test & shop. Wij van Wijze Mannen hadden het niet beter kunnen verzinnen.

Woensdag:

Neef Jasper belde me enthousiast dat hij weer mag trainen met zijn voetbalteam. Hij was blij dat de drie oude lullen die er ook in zitten (hij zit geloof ik in het achtste) nu even niet mee mogen doen. Boven de 27 ben je blijkbaar niet zielig en eenzaam genoeg om met anderen tegen een bal aan te mogen trappen.

Ik hoor de laatste weken steeds vaker woorden als routekaart en perspectief. Er wordt elke dag een nieuwe routekaart getekend. Sommige mensen hebben daar kritiek op maar dan denk ik: beter mee dan om verlegen. De weg wijst zich al gaande, placht mijn moeder te zeggen.

De horeca op Schiermonnikoog gaat nog een stap verder: die wil zelfs een stip aan de (spreekwoordelijke) horizon en dus gaat daar een terras open. Maar dat is zó 2020! Wij van Wijze Mannen hebben de stip aan de (spreekwoordelijke) horizon allang bij het grofvuil gezet, net als terugkoppelen, schakelen, tandje erbij en de Piloot 3.1. Die routekaarten gaan ons nog een hoop werk bezorgen. Bij onze midweekse benen-op-tafelsessie hebben we besloten in te zetten op knooppunten, afslagen, B-wegen en witte vlekken. ‘Houd je ogen op de weg en op de kaart, maar niet op de horizon’, wordt de centrale filosofie achter onze adviezen.

Vanmiddag had ik even een pijnlijk momentje met Lolo, want die zat net op mijn telefoon een borstvoedingsapp te downloaden om mij erbij te betrekken, toen er een appje binnenkwam van Chantal, die ik eerlijk waar al twee jaar niet meer heb bezocht, maar die blijkbaar klanten zoekt tijdens de lockdown: ‘Heej schat, lang niet gezien, zullen we eens lekker stout gaan doen? Hihihi’. Lolo geloofde me gelukkig dat het om een oude ex ging, wat in zekere zin ook zo is. Ik wil alleen nog maar Lolo.

Donderdag:

Als Wijze Mannen bespraken we de drukte in het Noorderplantsoen, die zo groot was dat er mensen moesten worden weggestuurd. Wij adviseren om dan maar grote winkels als tuin- en meubelcentra open te stellen voor meer dan twee klanten per verdieping om de druk op het plantsoen wat te verlichten, en op grote pleinen gereguleerde terrassen met vaste tafeltjes in te richten, die de café- en restauranthouders dan mogen bedienen. Desnoods laat je mensen ervoor reserveren om de aanzuigende werking te dempen.

Verder een rustig dagje gehad. Lolo had wel naar de Ikea gewild voor nieuwe Kløte, maar die blijft dus dicht.

Vrijdag:

Willem Jengel, eat your heart out: je hebt je zaak verloren bij het gerechtshof en de avondklok was gewoon legaal. Wel sneu voor neef Jasper, want die moet dus toch zijn coronaboete betalen.

Winnaars van de dag zijn de daklozen die in het Schimmelpenninckhuis in quarantaine mogen. Wat ik afgelopen weekend zei klopt dus: de laatsten zullen de eersten zijn. Nou ja, voor eventjes dan. Mogen zij ook als eerste naar de kapper?

Straks ga ik nog even naar de stalling om de Yamaha op te halen, want ik krijg lentekriebel in m’n piemel en dan wil ik altijd even lekker gaan poetsen. Verder gaan we natuurlijk weer wandelen. De Veiligheidsregio roept weliswaar op om dit weekend niet naar het Noorderplantsoen te gaan, maar die staat helaas wel degelijk op onze routekaart.