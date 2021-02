Bewoners sloop-nieuwbouwwijk Ten Boer teleurgesteld: 'Hier kun je niet wonen'

Greame Talens loopt door de klei rond zijn huis. Hij is blij dat het niet regent, want anders is het niet te doen. ‘Dan zak je weg. Als je geluk hebt tot je enkels en als je pech hebt zit je tot je knieën in de modder. Het is niet te doen.’

Een paar huizen verderop woont Laura Reitsma met haar man en jonge dochtertje. ‘Dit moet de ingang worden’, wijst ze. De stap van de modderige grond naar de voordeur is een halve meter. Er liggen geen loopplaten, laat staan betegeling. ‘De enige manier om binnen te komen is via de achterdeur. Het is één zandbende en we hebben geen idee hoelang het nog duurt.’

De bestrating ontbreekt nog (Foto: RTV Noord\Tristan Braakman)

Hoe zit het ook alweer?

De Hamplaats ligt centraal in Ten Boer. De bewoners van het hechte buurtje kennen elkaar allemaal. Maar de woningen werden na bevingsschade onveilig verklaard. Advies: versterken. Maar dat leek de Hamplaatsers geen goed idee. Waarom oude woningen versterken als sloop en nieuwbouw goedkoper, veiliger en beter is?

Ze namen het heft in eigen hand en stapten naar de gemeente. Die nam de versterking over van de NAM. In twee jaar tijd werden plannen gemaakt, verhuisden bewoners, kwam de sloopkogel en werden nieuwe huizen gebouwd. Een voorbeeldproject, dat op lof kon rekenen van politici en bestuurders.

Met spoed uit huis

Laura en haar gezin waren de eersten die vertrokken. Ze zagen de scheuren in hun huis steeds erger worden en deden een melding. ‘De experts waren tien minuten binnen en zeiden: ga maar even zitten, mevrouw…’ Dezelfde avond verliet het gezin met spoed het huis.

Je moet ‘s nachts met een zaklamp lopen Greame Talens - bewoner

Omdat de bewoners en de gemeente de regie hebben, vallen ze buiten de versterkingsopgave. Dat betekent ook: geen wisselwoningen. Uiteindelijk krijgen alle bewoners een maandelijkse vergoeding voor een andere woonruimte.

Maar nu de kale woningen zijn opgeleverd wil de gemeente niet meer betalen en staan de bewoners voor een keus. Wonen in huizen die niet klaar zijn, midden in een bouwput of dubbele vaste lasten.

Onbereikbaar voor de hulpdiensten

‘Troosteloos is het’, zegt Laura. ‘Wat een heel mooi startpunt had moeten zijn van een nieuw thuis… dat is het gewoon niet.’ En het is niet eens veilig, zegt buurman Greame. ‘Je moet ‘s nachts met een zaklamp lopen, want als je niet oplet mankeer je wat. Bovendien zijn de huizen onbereikbaar voor hulpdiensten.’

Je kunt hier gewoon niet wonen Laura Reitsma - bewoner

‘Een ambulance moet aan de grote weg staan en met heel veel moeite moeten ze met een brancard over het terrein’, vult Laura aan. ‘Dat is niet te doen en voelt heel onveilig.’

Dat het project niet van begin tot eind helemaal af zou zijn, daar hadden de bewoners wel op gerekend. ‘Er werd ook wel gezegd: misschien moet er nog wat worden afgemaakt en rijdt er nog een graafmachine rond. Maar dit… je kunt hier gewoon niet wonen’, zegt Laura. Zo heeft de gemeente nog niet alle postcodes geactiveerd. ‘Probeer zo maar eens een internetabonnement af te sluiten’, zegt een andere buurvrouw.

Hoe moet het nu verder?

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de terreininrichting, vertelt Laura. ‘Maar dat laten ze nu een beetje afweten. We willen gewoon antwoord op onze vragen. Wanneer is het hier weer begaanbaar?’

‘Communicatie…’, verzucht Greame Talens. ‘Het wordt in elk geval niet met mij gedaan.’ De bewoners willen een vast aanspreekpunt. ‘Iemand die ook even komt kijken, want ze komen gewoon niet en denken dat het wel goed zit hier.’

Greames' belangrijkste wens is duidelijk. ‘Gewoon heel snel zorgen dat hier paden en verlichting komen. Zodat we veilig bij onze huizen kunnen komen’, verzucht hij.

De gemeente Groningen is vrijdagochtend gevraagd om een reactie maar heeft nog niet gereageerd.

