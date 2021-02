Zwemschool maakt van binnenbad een buitenbad

Door de lockdown mogen kinderen binnen geen zwemles volgen, buiten mag het wel. Dat bracht Groenbroek op een idee. 'Ik heb de glazen ramen uit het gebouw gehaald en de koepels van het dak verwijderd, nu is het een buitenzwembad', vertelt de zwemschoolhouder. 'Het is binnen nu net zo fris als buiten dus we kunnen goed ventileren.'

Water aan de lippen

Drie maanden is het zwembad van Groenbroek dicht geweest. 'We hebben er enorm veel last van gehad', vertelt Groenbroek. 'Er waren kinderen die klaar waren voor een diploma maar die niet konden afzwemmen. Het water stond ons letterlijk en figuurlijk aan de lippen. Er moest echt iets gebeuren.'

Het zwembad zonder de ramen (Foto: Stephan Groenbroek )

Het blijft geen buitenzwembad

Groenbroek is blij dat er weer zwemlessen kunnen worden gegeven in het familiebedrijf, maar een buitenzwembad dat blijft het niet. 'Als alles voorbij is dan gaan de ramen er weer in en dan is het wederom een binnenzwembad.'

