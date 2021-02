Sergio Padt maakt seizoen af bij FC Groningen

‘We moesten hier goed over nadenken’, laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten. ‘Het was een interessant voorstel, gezien het aantal wedstrijden, dat we nog moesten spelen en het bedrag wat ertegenover stond. We hebben dit intern met alle geledingen goed besproken en besloten om niet op het voorstel van Ludogorets in te gaan’, zegt de beleidsbepaler.

Begrip voor standpunt

Afgelopen dinsdag kwamen de Bulgaren met een nieuw bod op Padt, die de komende zomer sowieso richting Bulgarije vertrekt. De doelman had volgens Fledderus zelf wel oren naar een directe overstap. ‘Hij heeft gezegd dat hij er voor open stond. Hij vond het fijn dat hij daar dan al was, zodat hij zich kon settelen en vast kon acclimatiseren. Aan de andere kant was er ook voor hem nog veel te regelen, ook met betrekking tot zijn gezin. Hij zei aan de andere kant dat hij ons standpunt ook begreep en met alle liefde het seizoen bij FC Groningen wilde afmaken’, vervolgt Fledderus.

‘We hebben ook goed nagedacht over wat dit met de groep doet. We hebben nu een bepaalde stabiliteit in het elftal. De verdediging is gewend aan Sergio, dat het er ook mee te maken dat het ons nu zeker niet ideaal leek.’

'Het breekt iets in een elftal'

Als FC Groningen wel met het bod van de Bulgaren akkoord was gegaan dan had Per Kristian Bratveit de kans op goal gekregen. De doelman kwam afgelopen winter over van het Zweedse Djurgardens IF. ‘Misschien had Per het dan wel heel goed gedaan, maar je weet het gewoonweg niet. Stel dat het wat minder zou gaan, terecht of niet, dan zou iedereen het daaraan ophangen. Dat blijft natuurlijk gissen. Het breekt sowieso iets in een elftal. Daarom hebben we ervoor gekozen om de rust te bewaren en vol voor onze sportieve ambities dit seizoen te gaan.’

Zondag staat Sergio Padt dus gewoon onder de lat als FC Groningen het opneemt tegen Fortuna Sittard.

