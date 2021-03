Roep om cameratoezicht Folkingestraat: 'Ik word zo nu en dan met de dood bedreigd'

Zat zijn ze ervan, Geert Pruiksma en Richard ter Borg. De overlast van junks die op straat lopen te dealen, hangt ze de keel uit.

In Pruiksma's woning boven één van de winkels in de straat tussen het Gedempte Zuiderdiep en de Vismarkt doen ze hun verhaal, mede namens zo'n dertig anderen.. 'We willen er weer een gezellige straat van maken.'

'Met de dood bedreigd'

Want gezellig is het op dit moment niet, zegt Pruiksma. 'Voorbijgangers worden bedreigd, er is kleine criminaliteit, er zijn inbraken. Ik word zelf ook zo nu en dan met de dood bedreigd', zegt hij.

Het is hem de afgelopen maanden 'een keer of twee, drie' overkomen. Ook is er meermaals bij hem ingebroken. 'Ik moet ervoor waken dat ik er niet aan wen. Het gebeurt als je de junks op straat erop aanspreekt. Dan wordt je de huid vol gescholden.'

Zodra de camera's geplaatst werden, werd het een gezellige straat Geert Pruiksma - bewoner

'En ja, het is erger geworden in de loop der jaren', betogen Pruiksma en Ter Borg. 'Toen de hoerenbuurt bij de Noorderhaven zo'n acht jaar geleden sloot, kwam de dealerij onze kant op, op de hoek met de Nieuwstad. Een paar jaar later zijn er ook camera's opgehangen.'

Die camera's werkten preventief, zegt Pruiksma. 'De beelden werden met niemand gedeeld, dus er is geen privacy-schending. Je moet het zien als een verrekijker voor de politie. De criminaliteit loopt meteen terug. Zodra de camera's geplaatst werden, werd het zoals wij het graag zien hier: een gezellige straat.'

Een pizza en veldwachter Bromsnor

Richard ter Borg, van de gelijknamige kunsthandel in 'de Folkinge', is het met Pruiksma eens. Beiden storen zich aan de houding van sommige gemeenteraadsleden. In een vergadering over cameratoezicht liet GroenLinks-leider Mirjam Wijnja zich ontvallen dat ze schrok hoe gedetailleerd de beelden van camera's elders in de binnenstad zijn: 'Ik kon zien wat mijn fractiegenoot op zijn pizza had!', zei ze een aantal weken geleden.

De burger wil veiligheid en rustig de stad in kunnen lopen Richard ter Borg - eigenaar kunsthandel

VVD-voorvrouw Ietje Jacobs, die wel voor cameratoezicht is, liet weten 'ook niet op iedere hoek van de straat een veldwachter Bromsnor neer te kunnen zetten'.

'Ik vind het heel denigrerend als wordt gezegd dat er niet op elke hoek van de straat een Bromsnor kan staan', zegt Ter Borg. 'De politiek moet gewoon eens naar de burger luisteren. De burger wil veiligheid en rustig de stad in kunnen lopen.'

'Er gebeurt echt niets met onze privacy', denkt Ter Borg bovendien. 'Dat gezeur over de beelden moet afgelopen zijn, er gebeurt gewoon te veel.'

Pruiksma is het daar mee eens. 'Bij mij in Museum Nienoord (waar Pruiksma directeur van is, red.), werken twee agenten. Die zeggen ook: daar kan lang niet iedereen bij.'

Toegangspoort naar binnenstad

Ter Borg: 'De mensen van buiten Groningen komen via de Folkingestraat de stad in. Dit moet niet verder afglijden. Ik ken mensen die zijn verhuisd, omdat ze het niet veilig vonden en 's ochtends niet meer naar hun werk durfden.'

En dus is de oproep aan de politiek duidelijk: 'Er moeten meer camera's in de binnenstad komen. En dat is om de politie te helpen. De wijkagenten zitten er bovenop, ze komen meteen zodra je belt. Tien jaar geleden was het goed en wij gaan net zo lang door tot het weer net zo is als toen.'

Gemeenteraad spreekt erover

De gemeenteraad spreekt komende woensdag weer over het cameratoezicht in de binnenstad. Burgemeester Schuiling wil dat uitbreiden, maar vindt een terughoudende gemeenteraad tegenover zich.

