De mooiste dag van je leven, hoe mooi is die nu nog?

Gesloten bruidswinkels en juweliers. Maximaal dertig aanwezigen bij de ceremonie. De cateraar is niet welkom, want nadien is er geen receptie en geen feest. Wie op dit moment wil trouwen, heeft er een flinke klus aan om er iets feestelijks van te maken. RTV Noord sprak een aantal creatieve bruidsparen, die zich er toch aan wagen.

De bruidsjurk van het web

‘We zijn twee weken geleden in ondertrouw gegaan,’ vertelt de kersverse verloofde Rowan (28) uit de stad-Groningse wijk Paddepoel. Trouwen heeft ze door omstandigheden al jaren moeten uitstellen. Nog langer wachten was geen optie meer. ‘Maar we hadden er niet helemaal bij stilgestaan dat alle winkels dicht waren.’

En dus was Rowan aangewezen op de digitale winkelstraat. Haar trouwjurk, -schoenen en -ring kocht ze noodgedwongen bij een webshop. ‘Je mist wel de ervaring van een vrijgezellenfeest en met vriendinnen een bruidsjurk uitzoeken en passen,’ zegt ze daar teleurgesteld over.

Rowan met haar gezin (Foto: Eigen foto)

Op 9 maart stapt Rowan met haar Shorandy (28) in het huwelijksbootje. Spreekwoordelijk dan, want in feite laat ze het huwelijk voltrekken aan het gemeenteloket. ‘In juli zijn we twaalf jaar samen. Hopelijk kunnen het trouwfeest dan alsnog geven.’

De stiekeme toost

Twee jaar geleden zien Anne (35) en Frank (46) uit Haren elkaar voor het eerst in een populaire datingapp. ‘We raakten met elkaar aan de praat, de volgende dag hebben we afgesproken en toen was het voor ons al duidelijk: dit is het.’

Toen die ijzersterke intuïtie zei: ‘wij willen trouwen’, was er vanzelfsprekend geen zoönose meer die dat nog kon voorkomen. ‘Dit was de logische stap om te nemen.’

En zo werd afgelopen januari, in de raadzaal in Haren, een ‘kort, klein, maar ook heel erg intiem’ huwelijk voltrokken. Met een ‘stiekeme toost’, op de stoep voor het huis van het echtpaar, besloten de zestien aanwezigen de plechtigheid.

De drive-through

Wie kent ‘m niet, de drive-through. Speciaal voor de consument die houdt van blijven zitten. Actueel voordeel: het is corona-proof. Verloofden Barry (43) en Nynke (37) zetten het concept in op hun trouwdag.

Maar eerst was er die twijfel. Liefst ‘tienduizend keer’ vroegen de ex-Stadjers zich af of ze niet beter nog even konden wachten. Toch worden ze volgende week gehuwd door een Groningse trouwambtenaar. ‘Er is een kleine op komst. We willen het vader- en moederschap goed geregeld hebben voor de geboorte,’ legt Barry uit.

Na de ceremonie zullen alle gasten in hun eigen auto langs het huis van Barry en Nynke rijden. ‘Iedereen krijgt een tasje aangereikt. Daarin zitten twee flesjes bubbels en een mini-bruidstaartje.’ Daarna is de bedoeling dat iedereen vanuit de auto een flesje popt en het glaasje heft. ‘Zo zijn we met elkaar, maar toch los van elkaar.’

Bovendien snijdt Barry gewiekst twee ruggen uit één varken. Volgend jaar voltrekt een bekende van hem het huwelijk opnieuw, maar dan officieus. ‘Wij hebben gewoon twee keer een feestje. Nu in het klein en volgend jaar in het groot.’

Het tasje met bubbels en taart dat Barry en Nynke in hun drive-through gaan uitdelen (Foto: Eigen foto's)

De uitsteller

Niet iedereen ziet zo’n aangepast huwelijk zitten. Daniek (23) uit Onstwedde is een zelfbenoemd feestbeest. Kleinschaligheid is niet aan haar besteed. ‘Zoals het er nu uitziet zijn we met 130 mensen ’s avonds.’

Samen met haar verloofde Nick (29) verzette ze de plechtigheid daarom al twee keer, die nu voor oktober 2021 gepland staat. Deze keer gaat het echt door, ze weet het (bijna) zeker. ‘Drie keer is scheepsrecht’.

De twijfelaar

De Sappemeerse Sylvia (41) verkeert nog in twijfeltoestand. Ze wikt en weegt of ze haar geplande huwelijk in mei moeten laten doorgaan of niet.

Aan de ene kant ziet zij een anderhalve meter-bruiloft niet zitten. ‘We hebben er niet zo’n zin in dat we familieleden die in de risicogroep vallen niet kunnen uitnodigen of niet kunnen knuffelen.’ Sylvia doelt onder meer op haar 96-jarige oma. ‘Heel mooi’ zou het zijn als zij het huwelijk nog kan meemaken. Aan de andere kant is dat dus een reden ‘om er vaart achter te zetten’.

De ambtenaar

Tot slot vroegen we tien trouwambtenaren wat voor Groningers belangrijke redenen zijn om nu toch te trouwen, ondanks de beperkende maatregelen.

Urgente familiesituaties, zoals die van Sylvia, worden vaak genoemd. Maar ook als bijvoorbeeld een deel van het bruidspaar zelf op het punt staat te overlijden, moet er soms nog snel getrouwd worden. De één wil de ander niet onverzorgd achterlaten. Of ze wilden altijd al eens trouwen, maar het was er nog niet eerder van gekomen.

Daarnaast vormen zwangerschap en bijzondere data belangrijke redenen om niet te wachten tot na corona. De meeste bruidsparen laten de plechtigheid nu plaatsvinden en hopen het trouwfeest later nog eens groots te kunnen vieren. Later, dat moment waar we allemaal zo naar uitkijken.

