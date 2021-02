Warming-up: FC Groningen - Fortuna Sittard

FC Groningen boekte afgelopen woensdag een zwaarbevochten resultaat tegen Feyenoord. In de eigen Euroborg eindige de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel.

Vlak na rust moest Gabriel Gudmundsson zich laten vervangen met een hamstringblessure. Na dat moment werd het voor FC Groningen overleven. Zijn vervanger Miguel Angel Leal heeft bij lange na nog niet het niveau van de Zweedse sneltrein, die eraf moest.

Gudmundsson kwam deze competitie alleen aan het begin van het seizoen niet in actie, nadat hij een blessure opliep in de voorbereiding. Daarna werd hij met de week belangrijker voor het team van Danny Buijs. Met vijf assists en een ongekende power is hij momenteel één van de belangrijkste wapens van de FC. Zijn inzetbaarheid voor vanmiddag is dus een vraagteken vanwege een hamstringblessure. Is het slechts een kneuzing of toch een spierblessure? Bij FC Groningen hoopt iedereen vurig op het eerste.

Afgelopen woensdag bracht Ludogorets wederom een bod uit op doelman Sergio Padt. Zelf had Padt wel oren om eerder bij de Bulgaarse topclub aan te sluiten, maar FC Groningen heeft besloten om hem aan zijn aflopende contract te houden. Daardoor vertrekt de 30-jarige doelman pas aan het eind van het seizoen en staat hij vanmiddag gewoon onder de lat.

De vorm: FC Groningen

Het seizoen kabbelt bij FC Groningen in positieve zin voort. Er worden punten gepakt, bij tijd en wijle wordt er goed gevoetbald, maar het team is vooral erg stabiel. Er wordt gestreden voor elke meter en als het voetballend niet meer lukt, of de tegenstander is gewoon beter, is er geen speler die verzaakt. Ondanks de langdurige afwezigheid van Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zakt het team nooit door het ijs. Natuurlijk is het spel soms wat minder of wordt er een slechte eerste of tweede helft gespeeld. In elke wedstrijd weet het team de rug te rechten en zit er een resultaat in het vat. Mocht Gudmundsson vanmiddag niet kunnen spelen, dan zou het best wel eens wat minder kunnen gaan. Het houdt natuurlijk een keer op. Aan de andere kant is het ook zeker mogelijk dat er dan ook weer een andere speler opstaat. Dat zien we namelijk al het hele seizoen. Daardoor staat de ploeg van Buijs nog altijd op een keurige zesde plaats in de eredivisie met 39 punten uit 23 wedstrijden. Slechts zes keer in de historie deed FC Groningen het beter na zoveel wedstrijden en dat is wondersenswaardig.

De vorm: Fortuna Sittard

De gasten van vanmiddag zijn ook aan een uitstekend seizoen bezig. Na het ontslag van Kevin Hofland hebben de Limburgers de weg omhoog gevonden. De ploeg van Sjors Ultee staat momenteel op de negende plaats in de eredivisie met 31 punten uit 23 wedstrijden. ‘Vorig jaar was Fortuna al een stug ploegje’, zegt Buijs over de tegenstander van vanmiddag. ‘Het is niet zo dat ze voor consumptiebonnen lopen te voetballen bij Fortuna. Ze halen wel een bepaalde categorie spelers. Die gaan niet zomaar naar Fortuna. Ik ben niet verrast dat ze meedoen om deze positie, maar misschien wel na zo’n start van de competitie. Ze hebben in ieder geval bewezen dat je er niet zomaar overheen loopt.’ Fortuna won de laatste vier uitwedstrijden en kan zondagmiddag een clubrecord vestigen als ook in Groningen gewonnen wordt. ‘Laten we hopen dat we die serie eindigen’, zegt Buijs.

Waar moeten we op letten?

Alessio da Cruz kwam afgelopen zomer op huurbasis over van het Italiaanse Parma. De grillige vleugelaanvaller stond tien keer vanaf het begin aan de aftrap en mocht tot nu toe drie keer invallen. Vanmiddag staat hij voor de derde keer binnen een week binnen de lijnen. Na een moeilijke periode en een paar vervelende blessures staat hij op het punt om te laten zien waarom hij naar Groningen is gekomen. Tegen Feyenoord haalde hij een bal van de lijn en was bij een aantal aanvallen betrokken. Da Cruz gaf tot nu toe drie keer een assist en wist zelf alleen tegen ADO Den Haag (3-0), het net te vinden. Met zijn kwaliteiten kan hij een prima wapen in de aanval van FC Groningen worden. Als hij betrokken is bij een doelpunt pakt FC Groningen een resultaat.

Historie

Fortuna Sittard kwam zeventien keer eerder op bezoek in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Daarvan wonnen de Limburgers slechts twee keer. De laatste overwinning van Fortuna dateert uit 1987, toen er in het Oosterparkstadion met 2-1 werd gewonnen. Bij FC Groningen stonden toen namen als John de Wolf, Jos Roossien, Jan van Dijk en René Eijkelkamp op het veld. Twee keer werd het gelijk en dertien keer hield FC Groningen de punten in eigen huis. Vorig seizoen werd deze wedstrijd niet gespeeld, maar het jaar daarvoor won FC Groningen met 3-0. Paul Gladon, Ritsu Doan en Samir Memisevic waren toen de doelpuntenmakers.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – Fortuna Sittard begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Barend Beldman is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn vanwege blessures niet inzetbaar. Gabriel Gudmundsson is een twijfelgeval. Spits Jørgen Strand Larsen heeft tevens te maken met wat pijntjes, maar hij kan waarschijnlijk wel aan de aftrap verschijnen.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Mike te Wierik, Daniël van Kaam, Lundqvist, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.