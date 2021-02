Donar boekt zwaarbevochten zege op Den Helder

De basketballers van Donar toonden zaterdagavond in MartiniPlaza veerkracht en versloegen Den Helder Suns met 84-78. Daar leek het na het eerste kwart totaal niet op want toen namen de bezoekers een 7-29 voorsprong.

De thuisploeg wist niet wat het overkwam. Het ene na het andere schot van Den Helder viel door de basket. Donar liet het allemaal gebeuren en wist er geen overtuigend teamspel tegenover te zetten. De tussenstand na tien minuten basketbal werd met een verschil van 22 punten in het voordeel van de Suns afgesloten.

Rollen omgedraaid

In het tweede kwart zette de thuisploeg de knop om. De rollen waren helemaal omgedraaid. Nu viel het schot bij de bezoekers totaal niet meer en toonde Donar veel meer ritme en inspiratie. Bij rust was de schade al bijna helemaal ingelopen door de Groningers via een 36-39 tussenstand.

Zege

In het derde kwart begon de tussenstand in het voordeel van de ploeg van coach Ivan Rudez door te slaan. Na dertig minuten basketbal was het 63-54. De gasten bleven knokken, maar waren net niet meer in staat om helemaal terug te komen in de wedstrijd. Bij een stand van 81-78 miste de thuisploeg een schot. Aan de andere kant kon Den Helder-speler Brace met een driepunter de stand gelijk trekken, maar miste. Daarna was het duel gespeeld.

Topscorer en programma

Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Ogungbemi-Jackson met negentien punten. Donar blijft tweede in de eredivisie met 14 punten uit acht duels. Aanstaande donderdag 4 maart staat voor de withemden de uitwedstrijd tegen The Hague Royals op het programma.