Omstreden mountainbikeroute in Zuidhorn stap dichterbij

Ruim een jaar geleden verleende Westerkwartier een vergunning aan de initiatiefnemers, maar tot uitvoering kwam het niet vanwege de ingediende bezwaren. Door onder meer de coronacrisis duurde het meer dan een jaar om de klachten te onderzoeken en te beoordelen. Half februari kwam de bezwaarcommissie met de uitspraak en een advies aan het gemeentebestuur.

'We kunnen verder'

Het mountainbikeparcours stuitte op verzet van omwonenden en natuurliefhebbers die vrezen dat het gedaan is met de rust in het park. Ook vinden de bezwaarmakers dat er verkeersonveilige situaties ontstaan op plekken waar de route wegen kruist.

Jan Wildeboer van de initiatiefgroep is blij dat er een uitspraak is en dat die in het voordeel van de route uitpakt: ‘We kunnen verder met ons plan en dat is goed nieuws. Wanneer we aan de slag kunnen met de aanleg weten we nog niet. We gaan eerst in gesprek met de gemeente.’

De trail is zo'n zes kilometer lang en kronkelt zich door beide parken. Daarbij wordt zowel op verharde paden gereden als op een nieuw aan te leggen spoor dat de gebaande paden verlaat.

De trail is zo'n zes kilometer lang en kronkelt zich door het Johan Smitpark en het Waterpark (Foto: RTV Noord)

Naar de rechter

Sible Bootsma van Behoud Onze Parken is minder te spreken over de uitspraak van de bezwaarcommissie. ‘Dit doet geen recht aan de bezwaren van zeshonderd inwoners die vinden dat een mbt-route niet in deze parken hoort en die ons hebben gemachtigd om beroep aan te tekenen tegen de vergunning. Ons rest nog één mogelijkheid om het plan tegen te houden en dat is een gang naar de rechter. Dat gaan we zeker doen.’



Lees ook:

- Ruim zeshonderd bezwaren tegen mountainbikeroute

- Veelbesproken mountainbikeparcours in Zuidhorn komt er

- Raad beslist: Zuidhorn krijgt omstreden mountainbikeroute